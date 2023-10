Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023: Poznaj naszych partnerów i sponsorów

Tylko raz w roku branża spożywcza, handlowa i HoReCa spotyka się w tak eksperckim gronie, by rozmawiać o biznesie w polskich realiach. Zapraszamy do rejestracji.

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 /fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks". Uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji i łącznie 24 godziny merytorycznych dyskusji podczas forum, które mogą cię zainspirować do zawodowych zmian i nowych biznesowych decyzji.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Od lat budowana marka Forum Rynku Spożywczego i Handlu sprawia, że na wydarzeniu pojawiają się najważniejsi gracze polskiego rynku – Ci, którzy kreują rzeczywistość dla konsumentów i regulują zasady biznesowe w jednej z kluczowych gałęzi gospodarki kraju.

Wśród ponad setki panelistów gościmy przedstawicieli globalnych marek, które inwestują w Polsce oraz rodzime firmy, które stały się liderami rynku. Nie zabraknie członków zarządów największych sieci handlowych i dostawców. Dyskusję podejmą także prelegenci i prelegentki odpowiedzialni za najważniejsze marki spożywcze. Kluczowe będzie spojrzenie na wszelkie aspekty konsumpcji i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Wśród partnerów także reprezentatywne grono z tzw. otoczenia biznesowego wspierające produkcję, procesy technologiczne, badawcze, rozwojowe czy tematy związane z rynkiem pracy. Do tego eksperci z obszaru ESG, który pozostaje w najgorętszych trendach.

W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY SESJE INAUGURACYJNE KAŻDEGO DNIA:

➜ 6 listopada | #strategy trends

Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania

➜ 7 listopada | #strategy trends

Konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023: Poznaj naszych partnerów i sponsorów

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum pod hasłem TrendsTalks będą:

• STRATEGY TRENDS

kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby | czas na eksport polskich marek i wartości | nowe modele biznesowe | biznes pod ostrzałem regulacji | polsko-ukraińskie tematy nt. rolnictwa | odpowiedzialność społeczna i budowanie lepszej marki

• TECHNOLOGY TRENDS

żywność w czasach AI | dane i analityka – scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji | zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing | sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej | nowe technologie dla konsumentów

• GREEN TRENDS

zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność | fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie | novel food, białko owadzie, żywność roślinna | żywność dla zdrowia ludzkości i planety | zielone twarze gastronomii | zrównoważone łańcuchy dostaw

• CONSUMER TRENDS

preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera? | apetyt na spożywcze zyski | sprzedawcy pozytywnych emocji | konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności | handel w czasach nadkonsumpcji: less is more | zakupy jutra

• HORECA TRENDS

gastronomia przyszłości | formaty dla klientów z apetytem | roboty w HoReCa | dark kitchen | restauracje vs. sklepy – walka o klientów | wszystkie twarze gastronomii: od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki i food trucki | pracownicy – jaka przyszłość dla sektora gastro?

Plebiscyt Dobry Produkt 2023

Forum towarzyszyć będą także wydarzenia specjalne: podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody Food&Retail Awards, których laureatami są firmy wspierające przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii. Poznamy także laureatów konkursu Dobry Produkt. To plebiscyt, podczas którego grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy, zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną, wybiera 15 nagrodzonych firm i produktów, przyznając certyfikaty Dobry Produkt.

- Świat wokół nas zmienia się dynamicznie, a to, co dzieje się na globalnej scenie, znajduje odzwierciedlenie także w przemyśle spożywczym i handlu. Branża musi być gotowa na te zmiany i odpowiednio na nie reagować, aby sprostać ewoluującym zwyczajom i nawykom konsumentów. To duże wyzwanie, ale jednocześnie ogromna szansa. Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest okazją do inspirowania i dzielenia się wiedzą, dlatego bardzo zachęcam do rejestracji na to wydarzenie wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z trendami i prognozami - mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl, współautorka programu Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

KATEGORIE KONKURSOWE

Certyfikaty przyznane zostaną w 5 kategoriach:

● Produkt wysokiej jakości|

● Produkt marki własnej > nowa kategoria!

● Innowacyjny produkt

● Produkt tradycyjny i regionalny

● Produkt HoReCaTrends