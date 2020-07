Glovo w czasie pandemii: kurierzy dostarczyli 14 tysięcy posiłków służbie medycznej

Glovo otrzymało zaproszenie do współpracy od PepsiCo. Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Fundację PepsiCo, kurierzy z żółtymi plecami dostarczyli 14 tysięcy posiłków do szpitali, stacji pogotowia, centrum krwiodawstwa, mobilnych punktów informacyjnych w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Poznaniu, Gdyni, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi. Dostawy dotarły nawet do 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku. W ramach akcji zostały zamówione posiłki z lokalnych restauracji, dzięki czemu, w najtrudniejszym czasie zamrożenia gospodarki, firmy mogły pracować.

Działaniem, w które także włączyło się Glovo w czasie pandemii, była akcja #WzywamyPosiłki - ogólnopolska oddolna inicjatywa obywatelska wspierająca personel medyczny w czasie walki z pandemią koronawirusa. We współpracy z McDonald's, partnerem strategicznym akcji, do ponad 50 placówek szpitalnych, stacji pogotowia i punktów laboratoryjnych w całym kraju przez dwa miesiące, od marca do maja, dostarczane były bezpłatne, ciepłe posiłki. Specjalne McZestawy Mocy pozwalały zachować energię do działania, kiedy to pracownicy medyczni nie mogli opuścić swojego stanowiska przez długie godziny. W sumie McDonald’s dostarczył ponad 71 000 takich posiłków.

W Hiszpanii i we Włoszech pomoc nie ograniczała się do dowożenia posiłków dla tych, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, starszych i niepełnosprawnych. Działania objęły także dostawy produktów parafarmaceutycznych dla domów opieki społecznej i centrów medycznych. Ponadto, Glovo dostarczało sprzęt elektroniczny, aby umożliwić dzieciom naukę oraz skontaktować rodziny i bliskich rozdzielonych w czasie pandemii.

W Mediolanie aplikacja wraz z organizacją La Cordata, spółdzielnią socjalną, która oferuje zakwaterowanie i krótkoterminowe usługi hotelowe, pomogły najmłodszym. Dzieci rodziców chorych na COVID-19 pozostawały w placówce na czas przebywania ich opiekunów w szpitalach. Aplikacja, dzięki swoim możliwościom, zorganizowała odbiór i dostarczanie darowizn od mieszkańców Mediolanu - ubrań, książek i zabawek.

Innym przykładem była akcja na rynku hiszpańskim przeprowadzona we współpracy z Ana Bella Foundation, której celem jest uwolnienie kobiet od przemocy i wzmocnienie ich pozycji liderskiej w społeczeństwie. Glovo dowiozło posiłki kobietom znajdującym się pod opieką organizacji.

