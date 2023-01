5 stycznia Dickery otwiera swój lokal w Katowicach. Punkt z goframi powstanie przy ulicy Staromiejskiej 15. Co będzie można w nim znaleźć? Przede wszystkim gofry z dodatkiem owoców i belgijskiej czekolady.

Twórcy piekarni mówią o sobie tak:

Ludzie z zajawką do jedzenia, próbujący szukać innych rozwiązań i przecierający *ekhm, ekhm* zakurzone doktryny Matki Polki. Jesteśmy SHERO i HERO. ONA i ON do tego najlepszej jakości rzemieślnicza (zawsze belgijska since 1913) czekolada, gorący feeling i świeże owoce - macie w skrócie dlaczego będzie tak dobrze!