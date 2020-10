Green Caffe Nero odnosi się do informacji ws. wypłaty odszkodowań

"Z informacji wynika, że pierwszy proces w tej sprawie się zakończył i że jej wynik świadczy o tym, że poszkodowani dostawali za małe odszkodowania, a Green Caffè Nero ograniczyło swoją aktywność do przekazania sprawy do firmy ubezpieczeniowej. Chcielibyśmy pokrótce skomentować te oskarżenia.

Umowy ubezpieczenia OC zawierane są po to, aby zapewnić poszkodowanym możliwość uzyskania adekwatnego, profesjonalnie ocenionego odszkodowania, bez niepewnego w skutki ubiegania się o nie bezpośrednio u sprawcy szkody. Dlatego, jeśli jesteśmy poszkodowani to nie idziemy do sprawcy po odszkodowanie, tylko do firmy ubezpieczeniowej. To właśnie ubezpieczyciel w imieniu ubezpieczonego ma wypłacać odszkodowania. Taki jest standard rynkowy. I jednocześnie takie rozwiązanie pozwoliło nam zaangażować się aktywnie w celu pomocy poszkodowanym w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania. Dodajmy, że wysokość limitu naszego OC była bardzo wysoka, przewyższająca kilkadziesiąt razy sumę wszystkich roszczeń odszkodowawczych, jakie powstały w tej sprawie. W sumie zatem fakt, że odszkodowania wypłacał ubezpieczyciel stwarza wspólnotę interesów z poszkodowanymi, bez konfliktu interesów, aby móc im uczciwie pomagać w uzyskaniu adekwatnego odszkodowania.

Co zrobiliśmy poza „przekazaniem sprawy do firmy ubezpieczeniowej”? Od razu po zatruciach zorganizowaliśmy wewnętrzną grupę, która była zaangażowana w pomoc poszkodowanym w uwiarygodnianiu szkody, zbieraniu informacji i dowodów, jakie wymagała firma ubezpieczeniowa i w bezpośrednich rozmowach z ubezpieczycielem, w trosce o to, aby poszkodowani, na skutek własnej niewiedzy nie zaniżali swoich roszczeń. Szybko przekonaliśmy się jednak, że nie będąc specjalistami od odszkodowań, nie do końca efektywnie możemy pomagać. Dlatego już po paru tygodniach podpisaliśmy umowę, angażując profesjonalną firmę brokerów ubezpieczeniowych, aby niosła pomoc i poniekąd reprezentowała poszkodowanych wobec firmy ubezpieczeniowej. Jesteśmy pod wrażeniem ich zaangażowania i czasu poświęconego na tę sprawę.