Grodzki: Senat czeka w blokach startowych na ustawę wpierającą branżę gastronomiczną

Sejm powinien zebrać się jak najszybciej; jeśli uchwali ustawę wspierającą branżę hotelarską i gastronomiczną, to Senat zbierze się szybciej, niż przewiduje to harmonogram, czekamy w "blokach startowych" - powiedział we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.