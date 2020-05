Grycan: Mamy nadzieję, że klienci zaczną wracać do lokali

Zbigniew Grycan przyznaje, że jego sieć uruchomiła do tej pory jedynie pięć punktów, które działają przy warszawskich ulicach.

- Sprzedaż w nich sięga poziomu poniżej 50 proc. tego, co było przed epidemią. Większość lokali mamy w centrach handlowych, pojedynczy klient nie wydaje u nas dużo, więc żeby zrobić obrót, potrzeba dużo ludzi. A odwiedzalność w centrach nie jest na razie wysoka. Mimo to jesteśmy optymistami i prosimy "tego na górze", żeby to wracało do normy - wyjaśnia biznesmen.

Grycan nie ukrywa, że być może nie uda się utrzymać wszystkich placówek sieci.

- Zdaję sobie sprawę, że już nie będzie rozwoju takiego, jaki był. Może będziemy mieli okrojone obroty, ale będziemy robić wszystko, żeby ludzi dopieszczać. Także zapraszam na lody - podsumowuje Zbigniew Grycan.

