Dlaczego słynna sieć restauracji Hooters nigdy nie podjęła próby wejścia do Polski, mimo że jest obecna w Czechach i na Węgrzech? W dobie głośnego debiutu Popeyes zastanawiamy się, czy dziś nad Wisłą znalazłoby się miejsce na tego rodzaju gastronomiczny koncept.

Dlaczego sieć Hooters nigdy nie weszła do Polski? fot. PAP/EPA

Hooters to założona w latach 80. w USA sieć restauracji, która stała się globalną franczyzą. Dziś na całym świecie ma ponad 400 lokali;

Symbolem, ale i przyczyną krytyki wobec sieci są 'Hooter Girls', atrakcyjne kelnerki w wydekoltowanych uniformach;

Dlaczego zatem dziś do Polski wchodzi nie Hooters - a jego lokalny konkurent, sieć Popeyes? Czy nad Wisłą znalazłoby się miejsce dla obu graczy z USA?

Dlaczego Hooters nie chce być jak Popeyes?

Choć wydawać by się mogło, że na polskim rynku gastronomicznym obecne są już niemal wszystkie globalne sieci w typie McDonald'sa, Burger Kinga czy KFC, uważna analiza prowadzi do przeciwnego wniosku.

Nad Wisłą wciąż nie ma wielu operatorów popularnych nie tylko w USA, ale i reszcie Europy. Część z nich, jak Taco Bell czy Dairy Queen, wycofała się z Polski po nieudanych próbach podboju naszego rynku. Jednak wiele innych znanych brandów nigdy nawet nie próbowało ekspansji czy choćby uruchomienia jednego lokalu np. w Warszawie.

Tymczasem do Polski z dużą pompą wchodzi Popeyes. Pierwsze lokale amerykańskiej sieci mają pojawić się w Polsce jeszcze w 2023 roku w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Plany Amerykanów są więcej niż ambitne, bo zakładają otwarcie 600 restauracji w Polsce i Czechach w ciągu 10 najbliższych lat. Popeyes Polska. W tych miastach powstaną pierwsze lokale sieci?

Hooters w Polsce? Czego uczy przykład Taco Bell

Biorąc pod uwagę powyższe, warto zastanowić się, które inne słynne sieci gastronomiczne mogłyby jeszcze zawitać do naszego kraju.

W 2022 roku przypominaliśmy i analizowaliśmy historię nieudanych podejść do polskiego rynku innej słynnej marki z USA - Taco Bell. Popularna sieć fast food z kuchnią meksykańską przymierzała się do naszego rynku dwukrotnie. Dlaczego nie udało się w latach 90 i w połowie poprzedniej dekady? Czy powrót Taco Bell miałby dziś sens? Zainteresowanych odsyłamy do materiału: Taco Bell w Polsce. Czy powrót słynnej sieci miałby sens?

Podążając tym tropem, przyszła mi na myśl inna sieć, której w Polsce nigdy nie było i -powiedzmy to wyraźnie - nie będzie, a przynajmniej nic na to nie wskazuje. Hooters, czyli franczyza słynąca z atrakcyjnych kelnerek w roznegliżowanych strojach, jest obecna m.in. w Czechach i na Węgrzech. Lokale w Pradze i Budapeszcie otwarto odpowiednio w 2011 i 2012 roku. Dlaczego tam, a nie w Warszawie?

Próbowaliśmy o to zapytać centralę Hooters. Niestety, na nasze pytania przesłane w styczniu do tej pory nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Nie znaczy to jednak, że nie możemy, choćby teoretycznie, zastanowić się, dlaczego Hooters nigdy nie zdecydował się na otwarcie choćby jednego lokalu w Polsce oraz czy sieć ta pasowałaby do krajobrazu polskiego rynku gastronomicznego A.D. 2023.

Co Hooters znalazło w Czechach i na Węgrzech?

Krzysztofa Kalicińskiego, konsultanta branży gastronomicznej i szkoleniowca, z którym rok temu omawialiśmy przyczyny, dla których nad Wisłą nie powiodło się Taco Bell, dziś namówiliśmy na rozważania na temat sieci Hooters.

Dlaczego zatem bliskie nam kulturowo Czechy i Węgry mają swoje "Hootersy", a dużo większa od Pragi czy Budapesztu Warszawa już nie? Nasz rozmówca przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje w różnicach natury...kulturowo-religijnej.

- Czechy i Węgry, a zwłaszcza Czechy, to kraje znacznie bardziej liberalne i nazwijmy to "świeckie”. U nas nadal pewne tematy to tabu. Poza tym Praga jest o wiele bardziej turystyczna stolicą niż Warszawa, a, umówmy się, w przypadku Hooters mówimy o bardzo precyzyjnie określonym rodzaju klienta. To nie jest brand dla rodziny z dziećmi. (...) To bardzo oldschoolowy brand z kategorii tych, którym trudno wymyślić się na nowo. Powstał w zupełnie innych czasach, na innym rynku, dla innego klienta - dodaje.

Kto jest klientem Hooters?

To fakt, sieć Hooters oferuje specyficzny 'customer expierence'. Być może nieprzypadkowo wizyty w lokalach tej sieci uwielbiał Michael Scott, czyli grany przez Steve'a Carella szef oddziału papierniczej firmy Dunder Mifflin z amerykańskiej wersji 'The Office'. Jeśli, podobnie jak wyżej podpisany, jesteście fanami tego serialu, z pewnością pamiętacie poniższą scenę:

Restauracje Hooters i kontrowersje

Czy zatem to właśnie wizerunek sieci Hooters mógłby jedną z przeszkód w ewentualnej ekspansji w Polsce?

- Proszę pamiętać, że w USA panuje mocna polaryzacja, z jednej strony poprawność polityczna, z drugiej imperium Hustlera. Takie skrajności można mnożyć. Raczej zwyczajnie jest po prostu wolność i swoboda pomysłu na siebie i biznes. I są klienci na to wszystko. Natomiast jeżeli rozmawiając o brandzie gastronomicznym zaczynamy rozmawiać nie o jedzeniu tylko o strojach kelnerek to jaki taki brand klasyfikuję w kategoriach atrakcji. U nas podobnym przykładem jest restauracja Nine’s, gdzie nad całym doświadczeniem gastronomicznym góruje nazwisko i osoba (Roberta Lewandowskiego - przyp. red.). A z atrakcjami zawsze jest ten problem, że chętnie pójdziemy je zobaczyć, ale niekoniecznie wrócimy, bo…już je widzieliśmy. Proszę też popatrzeć na Hard Rock Cafe. To ten sam rodzaj konceptów: typowo amerykański casual dining w bardzo starym stylu - dodaje Kaliciński.

Na debiut Hooters w Polsce jest już za późno?

Czy dziś w z trudem dźwigającej się po pandemii, lockdownach i zmagającej się z inflacją polskiej gastronomii taki koncept jak Hooters obroniłby się biznesowo? Krzysztof Kaliciński pozostaje sceptyczny.

- Jest to brand z kategorii „za późno”. Czasy takich brandów już minęły, a one same nie do końca potrafią wymyślić się na nowo, adaptować. Ale widzę też, że jest taki moment na rynku gastronomicznym, że pomimo kryzysu inwestorzy szukają na świecie konceptów, które można teraz implementować. I to będzie się działo - dodaje.

Polska na swoją odpowiedź na Hooters

Skoro nie duża ekspansja w stylu Popeyes to może chociaż "skromne" 1-2 lokale pod szyldem Hooters w Polsce?

- Nie można wejść skromnie z taką inwestycją. To delikatnie mówiąc ryzyko. Jedno trzeba przyznać, to brand jak mało który bardzo dokładnie sprecyzowany jeśli chodzi o klienta, i wcale nie chodzi o burgery. A poza tym, widzę na rynku kilka naszych lokalnych konceptów w fazie start-upów, które jeśli dobrze pokierują swoim rozwojem, złapią know-how we właściwym momencie i pomoc w skalowaniu mogą dla polskiego klienta być o wiele bardziej „sexy” niż Hooters - podsumowuje nasz rozmówca.

Ile lokali na świecie ma dziś Hooters?

Pierwsza restauracja Hooters została założona w dawnym lokalu ze striptizem w Clearwater na Florydzie w 1983 roku przez sześciu lokalnych biznesmenów. Co ciekawe, właściciele pierwotnie zaplanowali otwarcie na 1 kwietnia, gdyż nawet oni nie sądzili, że ich pomysł na biznes się powiedzie.

Dziś, po wielu zmianach właścicielskich, sieć dysponuje ponad 420 lokalami w 29 krajach. "Perłą w koronie" jest ogromny hotel The Hooters Casino w Las Vegas.

Gdzie i co można zjeść w Hooters?

Podobnie jak w przypadku Taco Bell, siłą Hooters są lokale w Stanach Zjednoczonych, choć pojedyncze placówki znajdziemy także w Europie. Oprócz wspomnianych Czech i Węgier sieć jest obecna m.in. w Niemczech, Szwajcarii i...Rosji. Strategicznie sieć mocno stawia na Azję Południowo-Wschodnią. W 2015 roku spółka ogłosiła, że chce otworzyć ponad 30 nowych lokali w tamtym regionie.

Oferta gastronomiczna Hooters nie różni się znacząco od konkurentów - zjemy tam słynne skrzydełka z kurczaka, ale także burgery, owoce morza czy tacos. Wyróżnikiem sieci są niewątpliwie tzw. Hooter Girls - sieć zatrudnia w roli kelnerek atrakcyjne młode kobiety ubierając je w charakterystyczne białe koszulki z dekoltem i krótkie pomarańczowe szorty w barwach sieci. Sieć chwali się, że na całym świecie zatrudnia 17 tys. Hooter Girls, a 70 proc. pracowników firmy stanowią kobiety. Hooters mocno angażuje się na rzecz walki z rakiem piersi.