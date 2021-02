Jeszcze więcej ekologii w Makro Polska

Codzienne, świadome zakupy to jeden z najlepszych sposobów na okazanie troski o naszą planetę. Less waste i zero waste, dokonywanie rozsądnych wyborów, co do ilości i jakości zakupów, ograniczanie śladu węglowego, dzięki wybieraniu produktów lokalnych i sezonowych – te trendy wpisały się już na stałe do zachowań konsumenckich. Klienci zwracają większą uwagę na jakość i walory odżywcze produktów, a także na warunki, w jakich żywność jest produkowana. Równie ważne jest ekologiczne opakowanie. Dlatego Makro Polska proponuje kolejne rozwiązania, aby uczynić zakupy jeszcze bardziej eko.

– Ekologiczne kupowanie to nie tylko sam produkt i jego pochodzenie, ale także opakowanie i to, co dzieje się z nim, kiedy przestaje być nam potrzebne – mówi Sławomir Leszczyński, Menadżer Pionu - Marka Własna, Koncentraty Spożywcze i Artykuły Świeże w Makro Polska. – W związku z tym szczególną uwagę zwracamy na to, aby opakowanie towarów z portfolio marek Makro spełniały wysokie standardy dbałości o czystość planety.

Począwszy od końca 2020 roku na opakowaniach produktów Makro Chef pojawiają się nowe oznaczenia dotyczące postępowania z pustymi opakowaniami. Dzięki piktogramom klienci mogą szybko sprawdzić, do którego pojemnika powinno ono trafić. Kolory piktogramów umieszczanych na opakowaniach są zgodne z kolorami oznaczeń obowiązujących w systemie segregacji odpadów, a opisy informują, jak postępować z poszczególnymi elementami opakowań. Nowe oznakowanie jest systematycznie wprowadzane na opakowaniach wszystkich produktów marek własnych sieci Makro, dostarczanych do hal przez krajowych dostawców.

Makro Polska stale poszerza także asortyment produktów ekologicznych. W portfolio marki Makro Chef można znaleźć szeroką gamę sezonowych owoców i warzyw oraz wysokiej jakości ziół doniczkowych. Produkty te spełniają najwyższe ekologiczne standardy, również w przypadku opakowań, redukując ilość plastiku wprowadzaną do środowiska naturalnego. W ofercie sieci znaleźć można 19 ziół doniczkowych BIO oraz zawsze szeroki wybór świeżych BIO warzyw i owoców w zależności od sezonu. Produkty te posiadają na opakowaniu symbol certyfikatu – zielonego listka z 12 gwiazdkami.

