Już wkrótce „Tydzień Kuchni Polskiej”

Od 2018 roku i projektu „Kulinarne Zjednoczenie Polski” z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, data 11 listopada jest okazją do celebrowania kuchni rodzimej i zapraszania konsumentów w progi restauracji, aby wspólnie celebrować niepodległość kulinarnie.

- Ponowne zamknięcie lokali gastronomicznych z powodu wzrostu infekcji COVID-19 nie pozostaje bez wpływu na kondycję sektora - mówi Magdalena Figurna, Menedżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej MAKRO Cash & Carry Polska. - Z drugiej strony wciąż widać wielką motywację lokali, które chcą przetrwać kryzys. Jako MAKRO chcemy być z nimi razem dla polskiej gastronomii.

Tydzień Kuchni Polskiej to część flagowego programu MAKRO „Polskie Skarby Kulinarne”, do którego tegorocznej edycji przystąpiło ponad 100 restauracji z sześciu regionów: Warszawy, Krakowa, Poznania i Wielkopolski, Wrocławia i Dolnego Śląska, Trójmiasta i Pomorza oraz Warmii i Mazur. Promują one tradycje kuchni polskiej w nowych ciekawych interpretacjach. Z okazji Tygodnia Kuchni Polskiej (9-15 listopada) przygotują one specjalne biało-czerwone i niepodległościowe dania, które będą dostępne także w menu na wynos. Do współpracy MAKRO zaprosiło także blogerów kulinarnych (lista poniżej), którzy napiszą, jak można wspierać restauracje, a także przygotują własne wpisy m.in. z propozycjami menu w kolorach polskiej flagi. Cała akcja w mediach społecznościowych oznaczona będzie hasztagami: #razemdlapolskiej gastronomii i #wspieramygastronomię.

- To czas, w którym restauracje jak nigdy dotąd potrzebują wsparcia nas wszystkich - podsumowuje Magdalena Figurna. - Bądźmy więc razem z nimi, zamawiajmy na wynos, zachęcajmy do tego przyjaciół, promujmy ciekawe “antykryzysowe” pomysły restauratorów i szefów kuchni. Bądźmy razem dla polskiej gastronomii.

Blogerzy i instagramerzy, którzy wspierają Tydzień Kuchni Polskiej to m.in.:

Kuchniokracja (Warszawa), Wydarzenia kulinarne (Warszawa), Taste by Piotrowska (Warszawa), Nóż i Widelec (Warszawa), O kuchni na luzie (Warszawa), Odczaruj gary (Warszawa), Kulinarne przygody Gatity (Warszawa), elakondrat (Warszawa), Czosnek w pomidorach (Warszawa), Życie od kuchni (Kraków), Kuchnia na wzgórzu (Kraków), Z widelcem po Krakowie (Kraków), Podróże kulinarne (Kraków), Zabawy Jedzeniem (Kraków), Karta czy gotówka (Kraków), Thekustre (Kraków), Winny Świat (Kraków), Fly me to the spoon (Wrocław), Hasta la bistro (Wrocław), Z widelcem po Wrocławiu (Wrocław), Raj podniebienia (Wrocław), Dusiowa kuchnia (Trójmiasto), Asieja (Trójmiasto), Szalone walizki (Warmia i Mazury), Warsaw Foodie, Kraków Foodie , Chillibite, Magia Smaku, Ruda w kuchni, Lunch Wrocław (Wrocław).