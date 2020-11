Kampania świąteczna MAKRO Polska zachętą do wspierania lokalnej gastronomii

Sektor gastronomii został szczególnie mocno dotknięty skutkami światowej pandemii COVID-19. W Polsce spadek przychodów lokali sięgnął kilkudziesięciu procent. Ze względu na ograniczenia rządowe, a także niepewność konsumentów, perspektywy biznesowe dla niezależnych właścicieli firm na najbliższe miesiące nie wyglądają obiecująco. Aby wesprzeć klientów z sektora HoReCa, MAKRO Polska rozpoczęło kampanię, nawiązującą do świąt Bożego Narodzenia. „Daj swojej kuchni odpocząć” to tytuł akcji zachęcającej do tego, aby w tym roku zamówić świąteczne przysmaki z lokalnej restauracji.

Główne przesłanie kampanii przedstawiono w krótkim, pełnym emocji filmie, podkreślającym nowe wyzwania, z jakimi wszyscy mierzymy się w codziennym życiu w ostatnich miesiącach. Dzięki niemu sieć hurtowni ma nadzieję wspomóc zamawianie dań z restauracji w okresie świąteczno-noworocznym, a tym samym pozytywnie wpłynąć na wielkość obrotów lokalnych biznesów gastronomicznych.

Film można oglądać w mediach społecznościowych MAKRO Polska. Globalna kampania reklamowa „Daj swojej kuchni odpocząć” zostanie pokazana w 18 krajach METRO Group. Za pomysł i realizację odpowiada agencja Serviceplan z Hamburga.

Od początku kryzysu związanego z pandemią COVID-19, MAKRO Polska prowadzi szereg działań mających na celu wsparcie branży gastronomicznej. Są to zarówno propozycje nowych rozwiązań cyfrowych dla restauracji, indywidualne konsultacje czy porady, które można znaleźć w aktualizowanym na bieżąco „Niezbędniku Kryzysowym”. Sieć hurtowni stworzyła także gastronomiczną mapę Polski, na której pojawiają się lokale oferujące menu z dostawą lub możliwością odbioru osobistego. Jest to część akcji pt. „Zamów na wynos”, w ramach której MAKRO Polska zachęca konsumentów do wspierania lokalnej gastronomii oraz rezygnacji z wyjścia z domu na rzecz zamawiania jedzenia na dowóz.

Obok globalnej kampanii #DajSwojejKuchniOdpocząć, MAKRO Polska realizuje także akcję „Zamów na wigilijny stół” w ramach swojego flagowego programu odpowiedzialności społecznej „Polskie Skarby Kulinarne”. Dzięki niej restauracje zaangażowane w program przygotują specjalne świąteczne dania czerpiące z najlepszych tradycji kuchni polskiej, które będzie zamówić z dostawą wprost na wigilijny stół. Sieć hurtowni zachęci przy tej okazji także do przekazania życzeń świątecznych ulubionym szefom kuchni.