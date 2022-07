Kelner wypatrzył w restauracji ślady stóp dinozaurów sprzed 100 milionów lat

Autor: PAP

Data: 19-07-2022, 19:39

Na dziedzińcu restauracji w prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach kelner wypatrzył odciski stóp dwóch dinozaurów pochodzące sprzed 100 milionów lat - poinformował we wtorek serwis CNN.

W jednej z chińskich restauracji kelner odnalazł ślady stóp dinozaurów/ fot. albertr, Pixabay

Kilka wgłębień w kamiennym podłożu restauracji w Leshan w prowincji Syczuan okazało się odciskami stóp dwóch zauropodów, dinozaurów żyjących w kredzie - powiedział Lida Xing, paleontolog i profesor nadzwyczajny na Chińskim Uniwersytecie Nauk Geologicznych. Jego zespół potwierdził prawdziwość odkrycia przy użyciu skanera 3D.

Ślady zauropodów w restauracji

Zauropody były największymi zwierzętami, jakie kiedykolwiek chodziły po naszym globie. Miały długie szyje i ogony. Dwa osobniki, które pozostawiły odkryte właśnie ślady stóp, prawdopodobnie sięgały około 8 metrów.

W Syczuanie odkryto jak dotąd wiele skamieniałości dinozaurów z okresu jurajskiego, lecz znacznie mniej z okresu kredy. Okres ten to czas "prawdziwego rozkwitu dinozaurów" - powiedział profesor Xing. "To odkrycie jest elementem układanki, który uzupełnia wiadomości na temat okresu kredy i różnorodności dinozaurów na terytorium Syczuanu" - dodał.

Profesor powiedział również, że szybki rozwój Chin w ostatnich dekadach sprawił, że badania paleontologiczne stały się trudniejsze. "W mieście rzadko można znaleźć skamieniałości, ponieważ wszystkie zostały zabudowane" - zaznaczył. Jego zespół stara się odwiedzić miejsca potencjalnych odkryć w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia w obawie, że kilka dni później mogą zostać zniszczone przez prace budowlane.

Jak ślady dinozaurów zachowały się w restauracji?

W miejscu, gdzie znaleziono ostatnie ślady była wcześniej kurza ferma, a ślady dinozaurów były przysypane ziemią i piaskiem, co chroniło je przed erozją i uszkodzeniami powodowanymi przez warunki atmosferyczne. Brud został usunięty dopiero około roku temu, gdy otworzono restaurację. Właściciel polubił naturalny wygląd nierównego kamienia, więc pozostawił go w stanie nietkniętym, zamiast wyrównywać go cementem. W efekcie ślady stóp były dobrze chronione. "Kiedy tam poszliśmy, stwierdziliśmy, że ślady stóp są bardzo głębokie i dość wyraźne, ale nikt nie domyślał się, czym mogą być" - powiedział profesor Xing.

Właściciele restauracji chronią ślady dinozaurów

Właściciel restauracji ogrodził teraz miejsce, aby zapobiec zadeptaniu wgłębień, i być może zbuduje osłonę, aby nie uległy zniszczeniu. Profesor Xing powiedział, że powiadomienie go to dobry znak, świadczący o większym zainteresowaniu nauką wśród społeczeństwa. "Gdyby to było 10 lat temu, nikt nie wysłałby mi zdjęć tych śladów. Obecnie dostaję całkiem sporo zgłoszeń od zwykłych ludzi i każdego roku potwierdzam kilka odcisków pozostawionych przez dinozaury" - dodał profesor. (PAP)

