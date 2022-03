KFC Smaki Świata powróciły do menu

KFC ponownie wprowadziło do swojego menu ofertę Smaki Świata. Sieć zaznacza, że jest jedyną siecią w segmencie restauracji szybkiej obsługi (QSR), która posiada w swojej ofercie ryż.

Data: 16-03-2022, 12:27

KFC Smaki Świata to dwie propozycje: Sweet Chili oraz Orientalny Teriyaki; fot. mat. pras.

Smaki Świata KFC

W menu Smaki Świata znajdują się dwie propozycje azjatyckie: Sweet Chili z sosem o smaku pikantnej papryczki i słodkim chilli oraz Orientalny Teriyaki z japońskim, słodkim sosem, w towarzystwie ziaren sezamu. Obydwa dania zawierają ryż, kawałki kurczaka i dodatki.

Dania są zapakowane w papierowe opakowanie.

Smaki Świata dostępne są samodzielnie lub w zestawie, we wszystkich lokalach KFC na terenie całej Polski oraz w Drive Thru. Dania można też zamówić w aplikacji KFC Collect, a następnie odebrać we wskazanej restauracji, w Drive Thru lub, po wybraniu opcji ‘Parking PickUp’, otrzymać zamówienie do samochodu.

KFC zaznacza, że jest jedyną siecią w segmencie restauracji szybkiej obsługi (QSR), która posiada w swojej ofercie ryż.