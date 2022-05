Kristof Hanko. Były szef polskiego McDonalds ma dziś 15 lokali sieci

Kristof Hanko to były dyrektor zarządzający McDonald's Polska. Po odejściu z korporacyjnej struktury sieci został franczyzobiorcą. Jego 15 lokal jest jednocześnie 500 obiektem McDonald's w Polsce.

Autor: AT

Data: 20-05-2022, 13:41

Kristof Hanko był dyrektorem zarządzającym McDonalds Polska w latach 2012-2016. fot. PAP/shutterstock

Kim jest Kristof Hanko?

Kristof Hanko został dyrektorem zarządzającym McDonald's Polska w 2012 roku. Zastąpił na tym stanowisku Piotra Juchę, który awansował wówczas na stanowisko wiceprezydenta ds. rozwoju sieci McDonald's w całej Europie. Pisaliśmy o tym w tekście: McDonalds Polska ma nowego dyrektora zarządzającego

Kristóf Hankó karierę zaczynał na Węgrzech w 2001 r. jako dyrektor finansowy. Następnie zajmował stanowiska menedżerskie w Niemczech, na Węgrzech i w Polsce. Na naszym rynku zajmował się m.in. marketingiem i zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Kristof Hanko z szefa McDonalds do franczyzobiorcy

Hanko pracował w McDonald's Polska do 2016 roku. Następnie wybrał nieoczywistą ścieżkę kariery zostając...franczyzobiorcą sieci. Dziś prowadzi aż 15 lokali pod szyldem McDonald's.

To właśnie do Hanko należy 500 lokal McDonald's, który 13 maja 2022 został oficjalnie otwarty przy ul. Piłsudskiego 46 w Wyszkowie. To 98. obiekt popularnej sieci na terenie województwa mazowieckiego.

Kristof Hanko zatrudnia 1100 osób w McDonalds

Niezwykle się cieszę, że to właśnie jedna z moich restauracji jest 500-tnym lokalem w Polsce. Na dodatek w 30-tym roku obecności firmy and Wisłą. W moich restauracjach na Mazowszu zatrudniam już 1100 pracowników. W Wyszkowie znajdzie pracę kolejne 60 osób – mówi Kristof Hanko.

Restauracja w Wyszkowie zastała zaprojektowana w stylu Luna. W sumie wewnątrz restauracji znajduje się 112 miejsc siedzących i 66 w ogródku. Lokal posiada również linię McDrive, z której mogą skorzystać zmotoryzowani.

500-tna restauracja McDonalds w Polsce została wyposażona w innowacyjne rozwiązania pozwalające znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej. Między innymi w instalację fotowoltaiczną oraz turbinę wiatrową, które pozyskują odnawialne źródła energii w całości pokrywające zapotrzebowanie na oświetlenie zewnętrzne lokalu.