Łódź: marzec z czynszem 1 zł dla gastronomii i branży fitness

"Pod raz kolejny w czasie pandemii podjęłam decyzję o obniżce czynszów do złotówki dla przedsiębiorców, którzy wynajmują lokale użytkowe od miasta, a ich działalność w związku z decyzjami rządowymi została drastycznie ograniczona lub wręcz wstrzymana. Ulga, z której będzie można skorzystać w marcu, dotyczy tych, którzy prowadzą restauracje oraz kluby fitness. Tak jak dotychczas, ulga w czynszu będzie udzielana na wniosek najemcy lokalu, a warunkiem uzyskania bonifikaty będzie brak zaległości wobec miasta" - podkreśliła Zdanowska.

Łódzki magistrat przypomniał, że w kwietniu oraz maju ubiegłego roku symboliczną złotówkę czynszu mogli zapłacić wszyscy najemcy pomieszczeń na działalność. Z kolei w listopadzie obniżka została skierowana do tych, którzy prowadzą restauracje, bary oraz kluby fitness czy siłownie, czyli do przedstawicieli branż, które ucierpiały wyjątkowo mocno w związku z zawieszeniem lub ograniczeniem działalności na skutek decyzji rządowych podjętych w październiku. Ponadto w grudniu ulga w czynszu - liczona od listopada do lutego włącznie - objęła też przedsiębiorców prowadzących kina.

Treść zarządzenia prezydent można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Lokali Miejskich; również tam - do 26 marca - można składać wnioski w formie elektronicznej na adres: przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl. Ulga w czynszu będzie udzielana wyłącznie na wniosek najemców lokali, a warunkiem uzyskania bonifikaty będzie brak zaległości wobec miasta, m.in. w dotychczasowych płatnościach za czynsz, media czy w podatku od nieruchomości.