Maczfit - jak narodził się lider rynku diet pudełkowych?

Diety pudełkowe osiągnęły w ostatnim czasie w Polsce ogromną popularność. Nasz kraj wyróżnia się na europejskiej mapie po względem zamawiania gotowych dziennych menu. Na tym tle góruje spółka Maczfit, która w tym roku będzie świętować swoje 6-lecie działalności.

W związku z informacją o podpisaniu umowy, której następstwem będzie włączenie spółki Maczfit w strukturę tworzącej się Grupy Żabka, postanowiliśmy przypomnieć historię pioniera i lidera rynku cateringu dietetycznego w naszym kraju.

Narodziny lidera

Maczfit stworzył w 2015 roku Maciej Lubiak, sportowiec i przedsiębiorca. - Można powiedzieć, że Maczfit zrodził się z połączenia osobistych potrzeb i wysokich oczekiwań odnośnie jakości. W tamtym czasie prowadząc restaurację, znalazłem się w sytuacji, w której potrzebowałem diety. Testowałem różne cateringi dietetyczne, ale żaden nie zaspokajał moich wymagań smakowych, więc moi kucharze zaczęli przygotowywać dla mnie indywidualne dania, które były dietetyczne, ale równie pyszne jak te w restauracji. Zacząłem się zastanawiać, ile jest takich osób jak ja - potrzebujących diety, lecz ceniących sobie smak, jakość oraz różnorodność. Dla takich właśnie klientów powstał Maczfit - wspominał Maciej Lubiak w wywiadzie dla horecatrends.pl w czerwcu 2020 r. Pierwsze dania powstawały w restauracji, a biuro spółki mieściło się w mieszkaniu Lubiaka.

Od tamtego czasu rósł rynek w Polsce, a także oferta i ilość zamówień Maczfitu. Firma musiała szybko zmieniać lokalizacje produkcyjne, ponieważ nie nadążała z produkcją. Wchodziła także do coraz to nowych miast i regionów Polski. W trzecim roku działalności - w 2017 - spółka miała ok. 40 mln zł przychodów, wobec ok. 10 mln zł rok wcześniej. To dało jej pozycję lidera.

Atrakcyjny dla funduszy

Po ponad trzech latach działalności w spółkę uwierzyli inwestorzy. W grudniu 2018 roku fundusz Resource Partners został większościowym akcjonariuszem Maczfit, który miał pomóc w do realizacji strategii dalszego skokowego rozwoju marki oraz sieci dystrybucji oferowanych rozwiązań dla beneficjentów zdrowego trybu życia.