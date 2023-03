Cykl edukacyjny „Ciao Italia” skierowany do przedstawicieli branży HoReCa dobiegł końca. Warsztaty dotyczyły kuchni włoskiej i odbyły się w Poznaniu, Trójmieście, Katowicach i Lublinie. Wprowadzenie poprowadziła Agnieszka Kuś – przewodniczka kulinarna, a za przygotowanie dań odpowiadali Giancarlo Russo – jeden z najbardziej znanych kucharzy w Polsce oraz Szefowie Kuchni MAKRO Polska.

fot. shutterstock

„Ciao Italia” to cykl czterech bezpłatnych spotkań kulinarnych skierowanych do przedstawicieli branży HoReCa. Warsztaty odbyły się w różnych regionach Polski i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział blisko 300 osób. Spotkania trwały około 4,5 godziny i były okazją do pogłębienia wiedzy na temat kulinariów południowych sąsiadów.

Agnieszka Kuś – przewodniczka kulinarna – przeprowadziła uczestników przez tajemnice kuchni włoskiej. Opowiedziała o kulinarnych tradycjach północy, centrum i południa Włoch. Z kolei Giancarlo Russo – jeden z najbardziej znanych kucharzy w Polsce – przekazywał merytoryczne wskazówki na temat przyrządzania dań.

Warsztaty kulinarne: jakie dania były przygotowane?

Potrawy w ramach 5 przystanków kulinarnych przygotowywali Szefowie Kuchni MAKRO Polska – Cezary Powała, Rafał Zaręba, Dariusz Nikodemski i Michał Węcławek. Podczas warsztatów uczestnicy mogli spróbować vitello tonnato – piemonckie danie z cielęciny z sosem z tuńczyka, grillowaną ośmiornicę z marynowanymi warzywami, saltimboccę z truflowymi ziemniakami puree – zwinięte w rulon delikatne eskalopki cielęce owinięte plastrem szynki prosciutto crudo, tortę alla ricottę z musem owocowym – sernik z ricotty czy formagii. Nie mogło również zabraknąć risotta z salsiccią, z którego słynie północny rejon Włoch. Goście mieli również okazję wziąć udział w pairingu win.

Jak podkreślają uczestnicy, były to bardzo ciekawe spotkania utrzymane w luźnej, komfortowej atmosferze. Dodają również, że mogli lepiej poznać ofertę marki własnej MAKRO Polska.

– Cykl warsztatów kulinarnych Ciao Italia był bardzo udany – mówi Paweł Koperek, Menadżer ds. klientów HoReCa w MAKRO Polska. – Cieszymy się, że w ramach cyklu Ciao Italia wraz z Szefem Giancarlo Russo oraz Szefami Kuchni MAKRO Polska udało nam się przybliżyć istotę prawdziwej kuchni włoskiej, która w dużej mierze bazuje na dzieleniu się emocjami i spędzaniu wspólnie czasu. Przy okazji nasi klienci mogli spróbować produktów marki własnej MAKRO i docenić ich jakość w klasycznych daniach włoskich.