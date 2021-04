Makro Polska uruchamia Dish Order

Długie miesiące lockdownu i konieczność funkcjonowania lokali wyłącznie w modelach: „take away” i „delivery” spowodowały, iż rywalizacja o zamówienia klientów bardziej niż kiedykolwiek przeniosła się do internetu. Najlepiej radzą sobie w niej lokale skutecznie używające w gastrobiznesie narzędzi cyfrowych oraz konsekwentne w budowaniu społeczności lojalnych klientów. Dla nich Makro Polska stworzyło nowe wirtualne narzędzie – Dish Order.

– Makro to nie tylko dostawca produktów dla gastronomii, jesteśmy także partnerem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań biznesowych – mówi Jakub Madaliński, Menedżer ds. cyfrowych rozwiązań dla klientów HoReCa. – Pełną ich ofertę można znaleźć na dedykowanej gastronomii platformie Dish (makro-dla-gastronomii.pl/niezbednik-kryzysowy-dla-gastronomii/wsparcie-twojego-biznesu-narzedzia), na której już można znaleźć m.in. pakiety rozwiązań dotyczące budowy strony internetowej, rezerwacji stolików online, wyliczania food costu. Dodaliśmy do niej nowe narzędzie – Dish Order. Wierzę w to, że będzie to prawdziwy rynkowy „game changer” dla tych restauracji, które nie godzą się na zapłatę wysokich prowizji sieciom delivery, chcą pod własną marką rozwijać relacje klientami, a równocześnie wolą samodzielnie organizować dostawy w elastyczny, zindywidualizowany sposób. To właśnie takie lokale szczególnie zapraszamy do współpracy – tłumaczy.

Dish Order to przeznaczony dla branży HoReCa nowoczesny system do sprzedaży online z realizacją w dostawie oraz na wynos, wraz ze spersonalizowaną stroną www restauracji, prostym w obsłudze interfejsem obsługi zamówień oraz wsparciem technicznym online.

Dish Order nie ma prowizji od zamówień. Koszty to opłata startowa (249 zł netto) oraz stała miesięczna opłata abonamentowa (169 pln/msc netto), niezależna od liczby zrealizowanych zamówień. W narzędziu nie ma ukrytych kosztów, gwarantuje ono szybki zwrot inwestycji oraz wzrost obrotów przy regularnych zamówieniach klientów. Kolejną zaletą jest możliwość integracji Dish Order z każdą istniejącą stroną internetową lokalu oraz opcja pełnej personalizacji narzędzia do potrzeb lokalu (dedykowane menu, zdjęcia potraw, ceny, godziny dostaw posiłków lub odbiorów osobistych).

Dish Order jest jednym z rozwiązań platformy Dish, nowoczesnej platformy dla gastronomii, która daje restauratorom dostęp do kompleksowych narzędzi takich jak: strona internetowa, rezerwacja stolików online oraz narzędzie do zarządzania wizytówką Google –WebListing. Wszystkie narzędzia dostępne są w jednym miejscu w aplikacji mobilnej Dish na Android oraz iOS. Z pakietu rozwiązań można skorzystać w ramach pakietu Starter lub Professional.