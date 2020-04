MAKRO Polska wspiera polską gastronomię i właścicieli małych sklepów

Amerykanie weszli do gry o Metro

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów sektora HoReCa MAKRO Polska przygotowało Niezbędnik Kryzysowy stanowiący dawkę wiedzy i gotowych rozwiązań – pomocnych w obecnej sytuacji. Prowadzona przez sieć hurtowni, ogólnodostępna, codziennie aktualizowana strona zawiera m.in. kodeks dobrych praktyk dla dowozów posiłków, plakaty z zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz bieżące regulacje prawne związane z pandemią. Niezbędnik Kryzysowy stanowi nie tylko wsparcie prawne. Klienci sektora gastronomicznego znaleźć w nim mogą również propozycje rozwiązań digitalowych, służących rozwinięciu oferty dostawy na wynos. Przejrzeć w nim mogą także oferty DirectBistro – aplikacji do samodzielnego prowadzenia sprzedaży online w gastronomii, POSdriver – aplikacji skierowanej do kierowców pracujących z różnymi lokalami, a także nawiązać współpracę z nowymi kierowcami, którzy bezpiecznie dowiozą zamówienia do konsumentów, za pośrednictwem aplikacji Stava.

Sieć hurtowni stworzyła także gastronomiczną mapę Polski, na której pojawiają się lokale oferujące menu z dostawą lub możliwością odbioru osobistego. Jest to część akcji pt. „Zamów na wynos”, w ramach której MAKRO Polska zachęca konsumentów do wspierania lokalnej gastronomii oraz rezygnacji z wyjścia z domu na rzecz zamawiania jedzenia na dowóz. Aby ułatwić lokalom gastronomicznym proces komunikowania z klientami na temat zamówień online oraz możliwości dowozu, na stronie internetowej dedykowanej klientom sektora gastronomicznego – MAKRO dla gastronomii – udostępniony został gotowy pakiet darmowych banerów do wykorzystania na platformach social media restauracji. Sieć hurtowni oferuje również bezpłatne założenie strony internetowej oraz dba o regularne wysyłanie informacji dotyczących bezpieczeństwa czy założeń tzw. Tarczy Antykryzysowej, m.in. na temat wysokości dofinansowań kosztów wynagrodzeń czy kosztów prowadzenia działalności.

Wsparcie dla gastronomii to także dawanie możliwości rozwoju dla młodych kucharzy. W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych MAKRO Polska w ramach programu skierowanego do uczniów szkół i klas gastronomicznych – Szef dla Młodych Talentów – zorganizowało ogólnodostępną, internetową akcję edukacyjną pt. „Dokształcaj się ONLINE!”. Na młodych adeptów sztuki kulinarnej czeka szereg materiałów dydaktycznych, zawierających zarówno praktyczne wskazówki, triki i porady, jak i teoretyczne lekcje na temat wiedzy asortymentowej.

