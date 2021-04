Makro Polska wspiera protest polskiej gastronomii

IGGP podkreśla w treści sprzeciwu, iż badania naukowe wskazują na dwudziestokrotnie niższe ryzyko transmisji wirusa COVID-19 na świeżym powietrzu, niż w zamkniętych pomieszczeniach. Podnosi także kwestię dramatycznej sytuacji ekonomicznej całego sektora gastronomii, spowodowanej brakiem perspektyw oraz dalece niewystarczającą pomocą rządową w ramach tarcz antykryzysowych. Jak pisze Jacek Czauderna, Przewodniczący Izby, powoduje to dramaty przedsiębiorców i niepewność pracowników, którzy nie są w stanie zapewnić bytu swoim rodzinom.

– Makro Polska przez cały okres spowodowanego pandemią kryzysu w gastronomii jest lojalnym partnerem polskich restauratorów – mówi Katarzyna Wąsowicz, TGM Horeca & Traders Senior Manager Makro Polska. – Proponujemy rozwiązania biznesowe, wspieramy digitalizację lokali w kierunku sprzedaży oferty na wynos, ale bierzemy też udział w inicjatywach organizacji branżowych, wyraźnie prezentujących swój głos i oczekiwania wobec rządu. Dlatego, choć rozumiemy złożoność sytuacji epidemicznej w kraju, zgadzamy się z przytoczonymi przez IGGP argumentami naukowymi i ekonomicznymi i wspólnie z Izbą apelujemy o pilne umożliwienie otwarcia ogródków gastronomicznych.

Zasadność otwarcia obsługi gości na zewnątrz potwierdzają najnowsze badania m.in. zespołu niemieckich naukowców z Towarzystwa Badań nad Aerozolami, którzy piszą wprost, że do zakażeń wirusem SARS-CoV-2 dochodzi prawie bez wyjątku w pomieszczeniach. Co więcej, jeśli już pojawi się zakażenie na otwartej przestrzeni, nigdy nie ma ono charakteru masowego, dotyczy rzadkich i pojedynczych przypadków. W świetle danych naukowych, tym ważniejsze stają się raporty o katastrofalnej sytuacji finansowej branż HoReCa. Łączne zadłużenie tylko firm gastronomicznych zbliża się do 1 miliarda złotych, a już 7 na 10 podmiotów określa swoją sytuację jako złą. W tej sytuacji jak na dłoni widać, iż decyzja o otwarciu ogródków gastronomicznych jeszcze w kwietniu dałaby lokalom choć nadzieję na utrzymanie działalności. Przeciwny scenariusz przybliża niestety perspektywę kolejnej już fali bankructw w gastronomii.

Jedną z najważniejszych zasad Makro Polska w kontaktach z partnerami handlowymi jest hasło „Twój sukces to nasz biznes”. Dziś, kiedy branża gastronomiczna znalazła się pod ostatnią już chyba ścianą, wspólnie z Izbą Gospodarczą Gastronomii Polskiej apelujemy do rządu: otwarcie ogródków gastronomicznych to szansa na przetrwanie biznesu gastro w Polsce. Czas na szybkie, pozytywne decyzje – dodaje Katarzyna Wąsowicz.