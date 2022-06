Makro zakończyło cykl spotkań dla HoReCa w ramach Polskich Skarbów Kulinarnych

W kwietniu i maju Makro Polska zaprosiła restauratorów na cykl Mikserów kulinarnych w ramach programu Polskie Skarby Kulinarne, flagowego programu firmy z obszaru CSR.

Makro zakończyło cykl spotkań dla HoReCa w ramach Polskich Skarbów Kulinarnych; fot. mat. pras.

Miksery kulinarne w 9 miastach

Wydarzenia odbyły się w 9 miastach w całej Polsce: Szczecinie, Toruniu, Katowicach, Białymstoku, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie oraz Kielcach. We wszystkich tych miastach i regionach, z wyjątkiem Krakowa, program Polskie Skarby Kulinarne zagościł w tegorocznej edycji po raz pierwszy. Miksery były zatem okazją do poznania założeń programu, zasad uczestnictwa, a także tego, jak można najlepiej wykorzystać udział w "Skarbach" do promowania własnego lokalu. Nie zabrakło również opowieści o tradycyjnej kuchni danego regionu oraz prezentacji win i serów, także zasad ich najlepszego pairingu.

Program Polskie Skarby Kulinarne przede wszystkim ma na celu uświadomić Polakom, jak bogata w różnorodne smaki jest polska kuchnia Magdalena Figurna, Menedżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej w Makro Polska i koordynatorka programu

– Każdy region naszego kraju wyróżnia się swoją własną kulinarną tradycją i przepisami. Chcemy te tradycje szeroko pokazać właśnie poprzez nasz program, w którym mogą uczestniczyć wszystkie te restauracje, które w swoim menu odwołują się do polskiej tradycji kulinarnej.

– Po ostatnich dwóch latach spędzonych w izolacji spowodowanej pandemią, Miksery kulinarne są świetną okazją do osobistego spotkania przedstawicieli branży HoReCa – mówi Grzegorz Obszański, Dyrektor Rynku Śląskiego w Makro Polska. – W trakcie spotkań uczestnicy mogą porozmawiać ze sobą, wymienić się doświadczeniami związanymi z prowadzeniem restauracji i dowiedzieć się, jak włączać polskie tradycje kulinarne do menu swoich restauracji.

Partnerami Mikserów kulinarnych były firmy: Spomlek, Mlekovita, Mlekpol, Prymat i Maspex.