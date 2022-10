Manuarte to nowy koncept gastronomiczny Agustina Egurolli w Łodzi. Kawiarnia, restauracja i powstający klub taneczny El Show mają przyciągnąć miłośników kubańskich klimatów z całego kraju.

Manuarte to nowy koncept gastronomiczny Agustina Egurolli w Łodzi. fot. AT

Manuarte. Nowy projekt Agustina Egurroli w łódzkiej Manufakturze

Manuarte to nowy koncept artystyczno-rozrywkowy Agustina Egurroli. Znany z wielu telewizyjnych programów choreograf, tancerz i założyciel sieci szkół tańca Egurrola Dance Studio przyznaje, że w Łodzi spełnia się jego wielkie marzenie.

- Mój ojciec jest Kubańczykiem i zawsze gdy wracałem z Kuby zastanawiałem się dlaczego w Polsce nie ma prawdziwej kubańskiej restauracji - miejsca pełnego radości i uśmiechu - mówi.

Manuarte. Dlaczego powstaje w Łodzi?

Dlaczego swój nowy projekt Egurrola postanowił zrealizować właśnie w Łodzi?

- W 2015 roku otworzyliśmy w Manufakturze szkołę tańca. Za nami 7 lat ciężkiej pracy, ale i ogromnego sukcesu. Łódzka szkoła jest jedną z najlepszych w mojej sieci. Zobaczyliśmy, że to miasto ma siłę, duszę, jest tu dużo młodych ludzi, którzy chcą się bawić - dodał.

Manuarte będzie zajmować cały budynek dawnej elektrowni na rynku Manufaktury.

- Często przechodziłem obok tego budynku i zachwycałem się jego pięknem. Dyrektor centrum pokazał mi to miejsce 2-3 razy i przyznam, że zaczęło mi mocniej bić serce. Dzięki wsparciu Manufaktury postanowiłem spełnić to marzenie i teraz chciałem zakomunikować to całej Łodzi i nie tylko - mówi Egurrola.

Manuarte. Restauracja, kafeteria i wielkie show

Pierwszym - już działającym - etapem inwestycji Manuarte są kafeteria i restauracja. Sercem obiektu ma być jednak El Show - olbrzymi klub taneczny ze sceną, ozdobnymi schodami i VIP roomem, który ma być areną spektakli tanecznych i spektakularnych imprez. Ta część zostanie otwarta w połowie 2023 roku.

- Chciałbym żeby El Show było podsumowaniem moich 30 lat pracy jako tancerza i choreografa. Manufaktura jako najpiękniejsze miejsce w łodzi i jedno z najpiękniejszych tego rodzaju miejsc w Polsce zasługuje na perłę w koronie - dodał Egurrola.

Dyrektor Manufaktury o Manuarte i El Show

Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury przyznał, że negocjacje w sprawie powstania Manuarte były odmienne niż w przypadku większości projektów realizowanych na terenie tego centrum handlowego.

- W większości rozmawialiśmy o marzeniach. Oczywiście jest to przedsięwzięcie biznesowe, ale w 80 proc. były to rozmowy o spełnianiu marzeń i życzę, by one się spełniły. Czekam na El Show i wierzę, że będzie to show na miarę Moulin Rouge. Ten budynek wiele lat czekał na wspaniałego gospodarza i cieszę się, że w końcu się doczekał - dodał.

W wystroju Manuarte dominują motywy kubańskie oraz detale autentycznie sprowadzone z Kuby, jak żyrandol, który wisiał w słynnym Hotelu Nacional czy rzeźba Flora kupiona na aukcji we Włoszech, która wcześniej przez wiele lat stała w posiadłości jednego z plantatorów na Kubie.

- Dużo czasu poświęcamy na szkolenie zespołu, który musi być gotowy na otwarcie El Show. Przyjęcie gości w odpowiedni sposób to kluczowa sprawa. Dlatego mam ogromną determinację żeby przygotować zespół żeby ludzie poczuli się tu dobrze. Przy obsłudze obiektu pracować będzie ok. 200 osób - to klub, restauracja, ale także dział sprzedaży. Ten budynek ma pracować 7 dni w tygodniu i na siebie zarobić - mówi nam Egurrola.

Materializacji wizji Agustina Egurroli podjęła się łódzka architekt Monika Wachtryk. Architektura wnętrz poszczególnych przestrzeni zabiera gości w swoistą podróż po latynoamerykańskim świecie, pełnym barw i symboli. Z największą starannością dobrano kolory ścian, zadbano o niezwykłe detale wypatrzone na targach staroci.

Na straży autentyczności smaków kuchni Manuarte stać będzie Rey Ceballo, Kubańczyk wielu talentów, nie tylko kulinarnych. W lokalu odpowiadać będzie za kreację dań opartych o oryginalne receptury, a także za prawdziwie latynoski klimat miejsca. Fiesty z muzyką na żywo w wykonaniu między innymi zespołu Reya Ceballo będą znakiem firmowym obiektu.

Manuarte będzie dysponowało również ofertą pod kątem organizacji eventów firmowych oraz imprez rodzinnych. W planach jest prowadzenie bogatego kalendarza koncertów i recitali polskich oraz zagranicznych artystów. Obecnie trwają prace nad przystosowaniem wnętrza dotychczasowego klubu tanecznego do potrzeb atrakcyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni widowiskowej, koncertowej i tanecznej zarazem.

CAFETERIA & BAR czynna jest codziennie: od poniedziałku do soboty od 10:00 do 22:00, zaś w niedzielę od 10:00 do 21:00. W karcie oryginalne zestawy śniadaniowe,

ciepłe przekąski, sałatki, mistrzowsko serwowane autorskie cocktaile, desery pełne

egzotycznych smaków, domowe lemoniady oraz kawa na wiele sposobów – w tym

kubańskich.