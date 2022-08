Max Premium Burgers otwiera 18. restaurację w Polsce w Jastrzębiu-Zdroju!

Pierwsza w regionie i osiemnasta w Polsce restauracja Max Premium Burgers wita się z klientami Jastrzębia-Zdroju. Najstarsza szwedzka sieć restauracji z burgerami z okazji nowego otwarcia chce włączyć się we wsparcie i promowanie lokalnego sportu dzięki partnerstwu z KS GKS Jastrzębie S.A.

Max Premium Burgers otwiera w Polsce 18. restaurację w Jastrzębiu-Zdroju/ fot. mat. prasowe

„Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo dumni i szczęśliwi, że możemy ogłosić otwarcie nowej restauracji w Jastrzębiu-Zdroju. To nowy rozdział w rozwoju MAX Premium Burgers w Polsce. Chcemy w dalszym ciągu oferować szeroką gamę burgerów mięsnych, a także roślinnych, aby każdy czuł się u nas mile widziany” – podkreśla Richard Bergfors, CEO MAX Premium Burgers.

Nowa restauracja w Jastrzębiu-Zdroju, przy ulicy Podhalańskiej 23, zapewni łącznie 120 miejsc dla gości wewnątrz lokalu oraz na patio. Dla kierowców przygotowano miejsce drive thru do złożenia zamówień z samochodu, a także łącznie 31 miejsc parkingowych, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. W trosce o potrzeby rodzin z małymi dziećmi, MAX Premium Burgers przygotowało w toaletach miejsce do przewijania pociech. Dla klientów restauracji oddane do użytku zostaną także gniazda do ładowania sprzętów elektronicznych oraz bezpłatna sieć Wi-Fi. Zamówienia na wynos lub na miejscu można składać za pomocą aplikacji MAX Express.

„Otwarcie się na potrzeby klientów Jastrzębia-Zdroju i okolic to dla nas kolejna okazja

do zaprezentowania bogatej oferty Max Premium Burgers, opartej o walory smakowe i jakościowe wszystkich serwowanych dań. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze wydarzenie jest ważnym punktem w dalszym rozwoju Max Premium Burgers w Polsce” – mówi Johan Ståhl, Head of International Max Burgers.

Max Premium Burgers wspiera GKS Jastrzębie

Równolegle z otwarciem nowej restauracji Max Premium Burgers aktywnie włącza się w lokalne życie, a także rozwój proaktywnych działań w regionie. Pierwszym elementem integracji jest podpisanie umowy sponsoringowej z GKS Jastrzębie S.A.

„Dziękujemy sieci Max Premium Burgers za zwrócenie uwagi na potrzeby rozwoju sportu i rekreacji w naszym regionie. Górny Śląsk przez lata był bardzo ważnym punktem na sportowej mapie Polski i cieszymy się, że nasza współpraca może wpłynąć na rozwój naszego klubu na szczeblach lokalnych oraz centralnym” – dodaje Adrian Brachaczek, Prezes Zarządu GKS Jastrzębie.

W 2019 roku sieć została jedyną europejską marką nagrodzoną przez ekspertów ONZ w konkursie Global Climate Action Award w kategorii „Go Climate Neutral Now”. Firma nie tylko równoważy wydzielanie się dwutlenku węgla z całego procesu produkcji swojej żywności, ale idzie o krok dalej wychwytując kolejne 10%.