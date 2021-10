MAX Premium Burgers wprowadza nowego burgera

MAX Premium Burgers w jesienno-zimowym menu wprowadza burgery w meksykańskim stylu - Crunchy Nacho.

Autor: portalspozywczy.pl/materiał prasowy

Data: 21-10-2021, 12:09

Crunchy Nacho to nowość w Max Premium Burgers

21 października w menu Max Premium Burgers debiutuje Crunchy Nacho. Nowy burger zawiera gęstą salsę własnej receptury, przyprawę taco, pikantny majonez jalapeño i nachosy serowe, cheddar, pomidor, sałatę lodową i marynowaną czerwoną cebulę.

Nowy burger występuje w kilku równorzędnych wersjach proteinowych. Oprócz wołowiny mamy dwie opcje wegetariańskie: z serem halloumi oraz z Delifresh Plant Beef – oryginalnym pomysłem Maxa na roślinną porcję białka imitującą mięso.

Max to najstarsza szwedzka sieć restauracji serwująca burgery. Firma powstała w 1968 r. i do dzisiaj pozostaje własnością założyciela marki i jego rodziny. Obecnie sieć zatrudnia ok. 6000 pracowników w ponad 170 restauracjach na terenie Szwecji, Norwegii, Danii, Polski i Egiptu. Pierwsza restauracja Max Premium Burgers w Polsce ruszyła we wrześniu 2017 r. Dziś polska sieć liczy 12 lokali w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Radomiu, Trójmieście i na Śląsku. Firma planuje otwarcia kolejnych, m.in. w Krakowie i Płocku.