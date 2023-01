McDonald's testuje nowe wieczka od kubków, które mają nie zawierać słomek, aby wyeliminować zużycie plastiku.

McDonald's testuje nowe wieczka do kubków - bez słomek/ fot. Highlight ID on Unsplash

McDonald's chce zrezygnować ze słomek

Sieć rozpoczęła testowanie bezsłomkowych wieczek w niektórych miastach w USA. To pomysł na rzecz uczynienia swoich opakowań bardziej przyjaznymi dla środowiska.

„Te wieczka pomagają zoptymalizować nasze opakowania i wyeliminować użycie małych plastikowych części. To tylko jedno z wielu rozwiązań, które sprawdzamy w ramach naszego ciągłego globalnego zaangażowania w redukcję odpadów” – przekazał rzecznik McDonald's w oświadczeniu cytowanym przez CNN.

Jak wyglądają kubki bez słomek?

Jak wyglądają plastikowe pokrywki? To rodzaj "kubka-niekapka": mają wypustkę, która zapobiega rozpryskiwaniu się napoju przez którą można go pić jednocześnie nie bojąc się, że napój się rozleje. Rozwiązanie jest podobne do pokrywki „sippy cup” w Starbucks, która była używana przez kawiarnie przez ostatnie trzy lata.

Użycie plastikowych słomek do napojów stało się "niemodne" na fali proekologicznych trendów. Słomki z plastiku stały się symbolem zbędnego użycia tzw. małych plastikowych elementów. Wiele restauracji i knajp oraz barów wprowadziło do u siebie słomki wykonane z ekologicznych materiałów rezygnując z plastiku.