McDonald's otworzył zautomatyzowaną restaurację przyszłości w amerykańskim Fort Worth. Czy wydawanie posiłków przez roboty i brak wizualnego kontaktu z człowiekiem to słuszny kierunek rozwoju znanej sieci?

McDonald's otworzył lokal przyszłości. Internauci podzieleni. fot. shutterstock

McDonald's otworzył lokal przyszłości

McDonald's otworzył zautomatyzowaną restaurację przyszłości w amerykańskim Fort Worth. Lokal w Teksasie funkcjonuje w zupełnie inny sposób niż większość placówek popularnej sieci z fast foodami.

Zobaczcie sami:

McDonald's przesadził z automatyzacją?

To, co rzuca się w oczy jako pierwsze to daleko posunięta automatyzacja: W nowym McDonald's zamówienie złożone w McDrive wyda nam...robot na taśmowym podajniku. W środku widzimy za to dobrze znane także z polskich lokali sieci "kioski sprzedażowe", w których możemy zamówić jedzenie za pomocą dotykowego ekranu.

Uwagę zwraca...brak pracowników. Kupujemy online, a jedzenie wydaje nam automat. Big Maca i frytek podobno wciąż przygotowują ludzie, ale być może to tylko kwestia czasu.

McDonald's automatyczny. Czy to źle?

Internauci komentujący powyższy filmik na TikToku są podzieleni. Część cieszy się, że wreszcie nikt nie pomyli ich zamówienia, a mniejsza liczba osób do obsługi być może spowoduje, że spadną ceny.

Inni zwracają uwagę, że gdy jednak pomyłka się zdarzy - nie będziemy mieli komu jej zgłosić. Czy robot przyjmie od nas skargę na to, że dostaliśmy małe frytki zamiast dużych?

Czy taki format obsługi bez kontaktu z żywym człowiekiem przypadnie Amerykanom do gustu? Odpowiedzią będzie zapewne dalsza ekspansja - lub jej brak - tego rodzaju zautomatyzowanych lokali McDonald'sa.

Tymczasem o sieci McDonald's w Polsce głośno było w grudniu z zupełnie innego powodu.

Aktywiści z organizacji Animal Rebellion pojawili się w bydgoskim lokalu McDonald's, by wylać sztuczną krew na podłogę i opowiedzieć o "kryzysie klimatycznym na talerzu". Protest wzbudził mieszane reakcje publiczności.

Organizatorzy wznosili okrzyki m.in. "Chcemy roślinnej przyszłości" i ubolewali, że w lokalach takich, jak McDonald's "podaje się kryzys klimatyczny na talerzu"

Jak widać na poniższym filmiku, protest nie znalazł wielkiego zrozumienia wśród widzów, w szczególności jeśli chodzi o personel sprzątający, który po zakończeniu akcji musiał usunąć efekty działań aktywistów.