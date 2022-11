Przychody McDonald’s od początku 2022 roku wzrosły o 9 proc. rok do roku. Jak wskazują analitycy, sieć dość dobrze poradziła sobie z przerzuceniem kosztów na odbiorców.

McDonald's udanie przerzucił wyższe koszty na klientów?

My kupujemy Kanapki Drwala, a akcje McDonald’s rosną?

Akcje spółki McDonald’s lekarstwem na giełdową zapaść? Gdy główny amerykański indeks S&P 500 spadł od styczniowych szczytów o ponad 16 proc., wycena giganta fast foodów wzrosła o 5 proc.

Całościowe przychody McDonald’s od początku roku, mimo że w III kw. mieliśmy do czynienia ze spadkiem o 5 proc., w porównaniu z ub. rokiem wzrosły o 9 proc. Jak podaje Chris Kempczinski, szef globalnej spółki: „Krajobraz makroekonomiczny nadal ewoluuje i utrzymuje się niepewność. My jednak działamy z pozycji siły konkurencyjnej”.

– Pozytywnie na wielkości przychodów McDonald’s mogły wpłynąć podwyżki cen dań i kanapek. Wydaje się, że spółka dość dobrze poradziła sobie z przerzuceniem kosztów na odbiorców, co mogliśmy zobaczyć m.in. w cenie cheeseburgera w Kalifornii, która wzrosła o 50 proc., z 0,99 USD do 1,48 USD. Była to pierwsza podwyżka ceny tej kanapki od 14 lat – komentuje Grzegorz Dróżdż, młodszy analityk rynków finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl).

Wzrostowy potencjał akcji McDonald’s

Zysk na akcję spadł o 6,29 proc. r/r., co spółka wyjaśniała rosnącymi kosztami w strefie euro spowodowanymi głównie cenami energii. Z raportu giełdowego dowiedzieliśmy się jednak, że: „sprzedaż porównywalna w USA wzrosła o ponad 6 proc. w ciągu QIII, co oznacza dziewiąty z rzędu kwartał wzrostu sprzedaży porównywalnej w tym segmencie”.

– Obecnie wskaźnik ceny do zysków spółki (P/E) wynosi 34, co może wskazywać na oznaki przewartościowania. Jeśli jednak uwzględnimy oczekiwania analityków co do przyszłych zysków, to wskaźnik P/E wynosi 26,2, a to mogłoby dawać potencjał do dalszych wzrostów cen akcji. Spółka zapowiedziała też kolejną podwyżkę wypłaty dywidend – wskazuje ekspert z Conotoxia Ltd.

Czy Amerykanie w dobie kryzysu odwrócą się od McDonalds?

Według analiz firmy NUMBEO, która zajmuje się mierzeniem kosztów życia w różnych miejscach na świecie, cena obiadu w tanich restauracjach oscyluje między 10 a 30 dolarów (średnia 16 USD). Te same widełki dla przeciętnego zestawu w McDonald’s, w zależności od stanu, wahają się od 7 do 12 dolarów (średnia 8,5 USD), co wskazuje na dwa razy tańszy posiłek w popularnym fast foodzie.

Może nasuwać się pytanie, czy w dobie recesji Amerykanie postanowią gotować w domu? Wydaje się to jednak mało prawdopodobne ze względu na to, że według danych Statisty aż 82 proc. obywateli tego państwa żyje w miastach, gdzie znacznie popularniejsze jest jedzenie poza domem. Poza tym przygotowanie posiłku w domu wydaje się nie być na tyle tanie, aby mogło konkurować z jedzeniem w fast foodach.