W dniu otwarcia, restauracja w Katowicach zatrudniała 200 pracowników. W menu znajdował się słynny Big Mac®, hamburgery, cheeseburgery, kultowe frytki, Coca-Cola oraz kawa i herbata.

30 lat temu restauracją zarządzała jedna z pierwszych licencjobiorczyń McDonald’s w Polsce – Barbara Kurz, której doświadczenie w zarządzaniu, znajomość organizacji pracy i standardów jakości marki, zdecydowały o wyborze na franczyzobiorczynię.

Lokal w Katowicach w dniu otwarcia był 3. restauracją McDonald’s w Polsce. Dla porównania, po 30 latach na polskim rynku funkcjonuje ich ponad 500. Aktualnie lokalem przy ul. Stawowej zarządza franczyzobiorczyni Irene Jurek, która prowadzi łącznie 12 restauracji w województwie śląskim – w Katowicach, Chorzowie, Gliwicach oraz Tarnowskich Górach.

To zaszczyt i duma móc powiedzieć, że moja restauracja jest jedną z najstarszych restauracji McDonald’s w Polsce i tak jak marka świętuje w tym roku 30-lecie obecności w naszym kraju. Pierwszą właścicielką i zarazem jedną z pierwszych franczyzobiorczyń McDonald’s w Polsce była moja siostra Basia. Ta okrągła rocznica jest dla mnie szczególnie ważna, bo to miejsce tworzą przede wszystkim ludzie. Dziękuję gościom i zespołowi restauracyjnemu. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że integracja całej ekipy jest możliwa i przyczynia się do tego wspaniałego jubileuszu – mówi franczyzobiorczyni McDonald’s Irene Jurek.