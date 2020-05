McDonald's zmienia sposób przygotowania popularnych burgerów

Jak informuje McDonald’s zmiany w sposobie przygotowania klasycznej oferty to odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy poszukują jeszcze intensywniejszych doznań smakowych. Polska jest trzecim rynkiem na świecie, po Australii i Kanadzie, który wprowadził nowy proces przygotowania burgerów.

- To największa zmiana, jakiej dokonaliśmy w naszych burgerach od ponad 20 lat. Modyfikacja obejmuje kilkanaście drobnych usprawnień w procesie przygotowania czy ustawieniach sprzętu, które w sumie dają istotną różnicę w smaku. Przygotowanie do tej zmiany w skali globalnej trwało ponad 3 lata, przeprowadziliśmy setki testów i badań. Warto podkreślić, że Polska jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadza do restauracji burgery przygotowywane według nowych procedur – informuje Krzysztof Czarnecki, odpowiedzialny za wprowadzenie zmian w McDonald’s Polska.

Nowa bułka w Big Mac, McRoyal, Cheeseburger, Hamburger, WieśMac czy McDouble jest ciemniejsza i lepiej wypieczona, stworzona w oparciu o zmienioną recepturę. Mięso w burgerach jest poddawane procesowi grillowania według nowych zasad, które sprawiają, że jest ono jeszcze bardziej soczyste. Podczas grillowania bezpośrednio do wołowiny dodawana jest cebulka, która nadaje jej wyrazistego smaku. Ponadto temperatura grilla jest wyższa, co sprawia, że burger jest bardziej gorący. Dodawany do niego ser pod wpływem temperatury rozpływa się w burgerze. Całość kompozycji uzupełniają świeże warzywa.



Sposób przygotowania burgerów został udoskonalony, jednak to, co wpływa na jakość produktów, pozostaje niezmienne. W skład burgerów wchodzi wołowina z zakładów OSI w Ostródzie. Mięso nie zawiera żadnych ulepszaczy smaku i konserwantów, a jedynymi przyprawami są sól i pieprz dodawane na etapie smażenia. Warzywa dostarcza do restauracji McDonald’s Green Factory – lokalna firma spod Poznania oraz Eisberg z Legnicy, zaś pieczywo – Aryzta z zakładów produkcyjnych w Strzegomiu i Michałowie-Reginowie.

- Jesteśmy dostawcą pieczywa dla McDonald’s od momentu otwarcia pierwszej restauracji w Polsce. Uczestnictwo w projekcie zmian w kultowych burgerach było dla nas wyzwaniem, ale także uznaniem dla naszego doświadczenia piekarskiego. W oparciu o polską mąkę, drożdże, cukier i inne lokalne surowce upiekliśmy zupełnie nowe bułki, które wyglądem, strukturą ciasta czy smakiem idealnie komponują się z soczystym mięsem i innymi składnikami. Receptura naszych bułek będzie teraz wykorzystywana przez innych piekarzy w Europie dostarczających pieczywo do McDonald’s na innych rynkach – mówi Waldemar Topolski, Dyrektor Zarządzający Aryzta Polska.