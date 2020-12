Nice To Fit You: Więcej niż catering dietetyczny. To nie tylko dieta, ale styl życia

„Nowy rok, nowa ja” – ta maksyma powraca jak bumerang każdego roku. Po świętach i czasie zimowego rozleniwienia wiele osób postanawia zadbać o swoje zdrowie, a co za tam idzie, zmienia nawyki żywienie m.in. poprzez korzystanie z oferty firm cateringowych. Czy rzeczywiście styczeń jest tym miesiącem, w którym firmy oferujące catering dietetyczny odnotowują większą liczbę zamówień w porównaniu do innych miesięcy?

Styczeń to czas, w którym wszyscy podejmujemy się spełnienia naszych postanowień noworocznych, co znacznie wpływa na zmianę trybu życia. Zazwyczaj w tym okresie pojawiają się klienci, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy, lecz po poznaniu bliżej diet Nice To Fit You zostają na dłużej, bo posiłki Nice To Fit You, to nie catering dietetyczny, ale styl życia - lifestyle. Na stronie marki jest kalkulator, który pomoże w obliczeniu naszego zapotrzebowania kalorycznego. Jest to rozwiązanie, które bez udziału trenera ułatwi obliczenie ilości kalorii, które potrzebujemy dostarczyć w zależności od efektów, jakie planujemy uzyskać. Należy pamiętać, że nie wszyscy chcą zrzucić zbędne kilogramy, wiele osób chce po prostu zmienić styl życia, a to on jest kluczem do sukcesu.

Nasza intuicyjna aplikacja mobilna daje ogromną dowolność. Jeśli mamy ochotę na cheat day, to w aplikacji przerzucamy dietę na inny dzień, dzięki czemu to my decydujemy, kiedy chcemy otrzymywać posiłki pod drzwi. Pełna swoboda działania oraz egzotyczne smaki sprawiają, że klienci kochają do nas wracać, przez to że dopasowujemy się do ich potrzeb oraz wciąż zaskakujemy smakiem – podsumowuje zespół Nice To Fit You.