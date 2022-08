Nie dostał pizzy na czas. Przeszedł 3 km, aby zwyzywać kucharzy i zdemolować lokal

Policjanci zatrzymali 48-latka, który zrobił awanturę w pizzerii po tym, jak jego zamówienie się opóźniło. Niezadowolony klient przeszedł 3 km do pizzerii, aby zwyzywać pracowników i kucharzy, a następnie zdemolować lokal.

Trudny klient zdemolował pizzerię na warszawskim Ursynowie/ fot Alan Hardman on Unsplash

Polak głodny, Polak zły. Najlepszym dowodem na to jest historia która wydarzyła się na warszawskim Ursynowie w długi weekend sierpniowy. Po dokonaniu zamówienia z pizzerii przy ulicy Nugat na Ursynowie jeden z klientów był niezadowolony ze zbyt długiego czasu oczekiwania i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.

- Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że kilka minut po godzinie 20.00 do jednej z pizzerii przy ulicy Nugat na warszawskim Ursynowie wtargnął postawny mężczyzna z długimi włosami i zarostem. Machając rękami i używając słów wulgarnych, krzyczał na stojącą za kasą kobietę, że składał około godziny 17.00 zamówienie na pizzę i do tej pory nie dotarła – mówi Robert Koniuszy, rzecznik mokotowskiej policji w relacji dla tvnwarszawa.pl.

Klient zdemolował pizzerię

- Przerażona pracownica pizzerii tłumaczyła mu, że mają chwilowe problemy z dostawą. Dzwoniła przecież do niego i informowała go, że będzie opóźnienie. Mężczyzna nie słuchał, tylko krzyczał dalej. Wówczas kobieta poprosiła go, żeby wyszedł, ponieważ ona się go boi. Zachowujący się nieobliczalnie mężczyzna wyszedł, ale obszedł budynek i przez drzwi na zapleczu dostał się do kuchni. Tam zachowywał się w podobny sposób, przelewając swoją frustrację na pracowników. Wychodząc na drodze stanęły mu drzwi, które zaczął kopać do momentu, aż je uszkodził, łącznie z ościeżnicą. Następnie opuścił lokal i wrócił do siebie – dodał rzecznik.

Głodnemu mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia

Nietrudno było znaleźć policji podejrzanego mężczyznę, ponieważ zamawiając pizzę zostawił swój adres. - Drzwi otworzył mężczyzna odpowiadający rysopisowi. Potwierdził, że uszkodził drzwi, ponieważ dostał ataku złości w związku z tym, że jego zamówienie nie dostało na czas – relacjonuje policjant.

Okazało się, że mężczyzna przeszedł 3 km specjalnie po to, aby zrobić awanturę w pizzerii i wyładować swoja frustrację. Podejrzany o uszkodzenie mienia trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.