Legendarna Cafe Moskwa (Cafe Moskau) przy berlińskiej Karl-Marx-Allee w rocznicę rosyjskiej wojny z Ukrainą zmienia nazwę na Cafe Kijów (Cafe Kyiv). Jednak ze względów prawnych tylko na krótko - do 27 lutego.

Niemcy: Legendarna kawiarnia rezygnuje z rosyjskiej nazwy.

W czasach NRD znajdująca się w dawnym Berlinie Wschodnim Cafe Moskwa, "była popularnym (i osławionym) miejscem spotkań, także dla ludzi Stasi. Po zjednoczeniu stała się miejscem konferencji i imprez" - napisał portal dziennika "Bild". Poza historią i nazwą Cafe Moskwa nie ma obecnie innych związków z Rosją.

W piątek lokal zmienił nazwę na Cafe Kijów, jednak ze względu na ochronę zabytków nowa nazwa została zatwierdzona tylko na najbliższe cztery dni.

Berlin: Cafe Moskau to Cafe Kijów

Niemiecki think tank Centrum Liberale Moderne wezwał do demonstracji w piątek pod hasłem "Nigdy nie zapomnimy". Trasa prowadzi spod Cafe Kijów do ambasady rosyjskiej na Unter den Linden i dalej aż do Bramy Brandenburskiej, gdzie około godz. 18 ma się odbyć końcowy wiec pod hasłem "Stand with Ukraine". Demonstracja jest organizowana we współpracy z organizacją diaspory ukraińskiej "Vitsche".