Niemcy: Lokalne władze chcą wprowadzenia dodatkowej opłaty za kartony do pizzy

Na poziomie władz lokalnych w Niemczech coraz głośniejszy staje się postulat wprowadzenia kaucji za kartony do pizzy oraz inne opakowania do jedzenia na wynos. Władze niemieckich miast wskazują, że przyczyniłoby się to do utrzymania czystości w miejscach publicznych - informuje "Deutsche Welle".