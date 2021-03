Nowy Sos Serowy w ofercie Fanex

Nowy Sos Serowy marki Fanex charakteryzuje się wyraźnym i przyjemnym smakiem sera. Posiada jasny, żółty kolor oraz półpłynną, kremową i delikatną konsystencję. Produkt dostępny jest w mniejszej butelce 400g.

Sos Serowy to przede wszystkim dodatek do przekąsek, a w szczególności do nachosów. Można go jednak z powodzeniem wykorzystać także do innych potraw. Sprawdzi się w daniach streetfoodowych oraz jako dodatek do warzyw, mięs, makaronów a także jako dip.

- Od wielu lat, w swojej ofercie posiadamy Sos Serowy Chilli, który jest jednym za najlepiej sprzedających się produktów. Najnowsza wersja sosu serowego została stworzona właśnie na jego podstawie, ale jest ukłonem w stronę tych Klientów, którzy preferują mniej pikantne smaki. Myślę, że nowa receptura przypadnie im do gustu – mówi Bożena Sajnog, Kierownik ds. Kluczowych Klientów w Fanex.

Nowy sos jest już dostępny w sprzedaży hurtowej dla gastronomii oraz w sprzedaży internetowej.

