Pasibus przygotuje posiłki dla wrocławskich seniorów

W czasie pandemii koronawirusa, w trosce o własne zdrowie i życie, większość starszych osób musiała pozostać w swoich domach, a część z nich straciła możliwość uzyskania pomocy z zewnątrz. Seniorom w stolicy z pomocą przyszła grupa gastronomiczna Grupa Warszawa, która zorganizowała akcję #PosiłekDlaSeniora. W jej ramach starsze osoby, najbardziej zagrożone skutkami zakażenia wirusem, codziennie otrzymują pod drzwi zestawy czterech zbilansowanych posiłków, składające się ze śniadania, zupy, dania głównego oraz podwieczorku.



Akcję #PosiłekDlaSeniora wsparły także znane osoby, m.in. Maja Bohosiewicz, Anna Lewandowska, Krzysztof Jankowski Jankes, Anna Skura (What Anna Wears), Kasia Dziurska i Olivier Janiak.



W piątek, 17 kwietnia br. do akcji #PosiłekDlaSeniora dołączył Wrocław, gdzie posiłki dla seniorów będzie przygotowywał Pasibus – sieć burgerowni, wywodząca się z wrocławskiego street foodu. Środki na ten cel zbierane są na stronie Zrzutka.pl/nnzndz, a pierwsze zestawy jedzenia trafią do potrzebujących już w piątek, 24 kwietnia br.



Każde wpłacone 25 zł zapewni jeden czterodaniowy zestaw dla starszej osoby. Organizatorzy razem z partnerami za zebrane pieniądze przygotują i dostarczą posiłki potrzebującym, wskazanym przez miejskie instytucje, na co dzień zajmujące się pomocą seniorom. Dodatkowo, wpłacający mogą również sami wskazać konkretne osoby, które chcieliby wspomóc w ramach akcji.

