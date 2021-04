Plebiscyt „Najlepsza Restauracja 2021” programu Polskie Skarby Kulinarne rozstrzygnięty

Polskie Skarby Kulinarne to jeden z kluczowych programów Makro Polska, którego celem jest odnowienie narodowego dziedzictwa i tradycji kulinarnej. Uczestnicy programu przywracają dawne regionalne receptury kulinarne, korzystają z historycznych inspiracji, opowiadają o bogactwie naszej kuchni. W bieżącej edycji udział w programie wzięło 136 restauracji z siedmiu regionów: Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Pomorza, Wrocławia i Dolnego Śląska, Poznania i Wielkopolski, Warmii i Mazur oraz Zakopanego i Podhala.

– Większość czasu trwania plebiscytu przypadła na okres lockdownu gastronomii, spowodowanego pandemią COVID-19 – mówi Magdalena Figurna, Menedżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej Makro Polska. – Pomimo to, zdecydowaliśmy się rozstrzygnąć głosowanie, zarówno z szacunku do restauratorów i szefów kuchni, zmagających się z kryzysem w gastronomii, jak i dla gości restauracji, którzy na co dzień wspierają ulubione lokale w tym trudnym czasie.

Klienci, którzy odwiedzili restauracje położone na kulinarnym szlaku Polskich Skarbów, mogli przyznać od 1 do 5 „koron” i wyróżnić w ten sposób najlepsze adresy. Głosować można było do końca lutego na stronie programu www.polskieskarby.pl. Zwycięskie restauracje, a także te z miejsc 2 i 3 w każdym z regionów, zostaną zaprezentowane w specjalnym albumie. Zgodnie z ideą programu Polskie Skarby Kulinarne, opowieści o kultowych daniach z poszczególnych regionów łączą się w nim z prezentacją miejsc, dzięki którym możemy ponownie odkrywać zapomniane smaki i związane z nimi historie nie tylko kulinarne. Kuchnia bowiem to część bogatej kultury narodowej, którą Makro Polska z radością przywołuje właśnie dzięki Polskim Skarbom Kulinarnym.

Plebiscyt „Najlepsza Restauracja” to jedna z aktywności Makro Polska na rzecz dotkniętej kryzysem branży gastronomicznej. Obok stałego doradztwa biznesowego, uruchomiony został także specjalny internetowy „Niezbędnik dla gastronomii” (makro-dla-gastronomii.pl/niezbednik-kryzysowy-dla-gastronomii). Makro organizuje także specjalne akcje zachęcające do składania zamówień w działających „na wynos” lokalach. Kolejna z nich, „Zamów na świąteczny stół” rozpocznie się już w najbliższych dniach, a promować będzie wzbogacenie Wielkanocy przysmakami od świetnych szefów kuchni biorących udział w programie Polskie Skarby Kulinarne.