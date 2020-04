Ponad 2000 posiłków przygotowanych przez MAKRO Polska w ramach akcji #posiłekdlalekarza

Od 19 marca 2020 roku MAKRO Polska aktywnie wspiera pracowników służby zdrowia, intensywnie pracujących w trudnej sytuacji epidemiologicznej. W ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, Zespół Kucharzy Akademii Inspiracji MAKRO w Warszawie przygotowuje i dowozi około 600 posiłków do szpitala MSWiA w Warszawie, który został przekształcony w szpital zakaźny. W sumie, od momentu dołączenia do akcji, do lekarzy i personelu, zatrudnionych w placówce medycznej, trafiło ponad 2000 ciepłych dań.

Z dniem 16 kwietnia br. do akcji #posiłekdlalekarza dołączyła również Akademia Inspiracji MAKRO, zlokalizowana w Krakowie. W ramach wsparcia polskiego personelu medycznego Zespół Kucharzy, na czele z szefami kuchni – Dawidem Sikorą, Zbigniewem Sonikiem i Tomaszem Świerczkiem, we wszystkie dni powszednie dostarczać będzie ciepłe posiłki dla lekarzy i personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Celem akcji #posiłekdlalekarza jest wsparcie pracowników polskiej służby zdrowia, pracujących na najwyższych obrotach. MAKRO Polska w akcji wspierają firmy Kruszwica, Nestle, Huhtamaki oraz Fundacja Medicover.