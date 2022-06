Poznański Szlak Kulinarny zaprasza amatorów poznańskiej pyry

Lokalne produkty i smaki pomoże odkryć odwiedzającym Poznań turystom utworzony właśnie Poznański Szlak Kulinarny. Szlak wiedzie przez lokale gastronomiczne oferujące dania kojarzące się z Poznaniem – w pierwszej odsłonie są to potrawy z dodatkiem ziemniaka.

Poznański Szlak Kulinarny

Szlak kulinarny to nowa inicjatywa Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT), przygotowana we współpracy z restauracjami. Inicjatywa kierowana jest do mieszkańców i turystów chcących dotrzeć do autentycznych, unikalnych smaków Poznania.

Prezes PLOT Jan Mazurczak poinformował, że w pilotażowej odsłonie przedsięwzięcia miłośnicy tego, co smaczne odwiedzą lokale serwujące dania z ziemniaka, czyli z poznańskiej pyry.

Zapraszamy do odwiedzin restauracji, w których ziemniak jest czymś więcej, niż tylko dodatkiem. Na liście naszych rekomendacji znalazły się lokale z kuchnią tradycyjną, domową, ale również takie, które nie boją się nowoczesności i eksperymentów. Pyrę znajdziemy więc w plyndzach, szagówkach, podaną z tradycyjnym gzikiem, ale także jako dodatek do ośmiornicy - powiedział Mazurczak.

Szagówki to poznańskie kopytka, plyndze - placki ziemniaczane.

Pyry w roli głównej

Twórcy Poznańskiego Szlaku Kulinarnego przyznali, że impulsem do skupienia się właśnie na pyrze był zorganizowany w marcu prestiżowy, międzynarodowy konkurs kulinarny "Bocuse d'Or", w którym ziemniak pojawił się jako temat przewodni jednego z dań i z którym zmierzył się polski zespół złożony z poznańskich szefów kuchni.

"Jest to bardzo ciekawy produkt o wielu zastosowaniach. Poznańscy szefowie kuchni chętnie wykorzystują ziemniaki - można z nich wyczarować dosłownie wszystko" - powiedział szef kuchni jednej z restauracji Jarosław Kin, trener reprezentacji Polski w konkursie Bocuse d'Or 2022. Jego lokal w menu umieścił szagówki z wędzonym twarogiem, wielkopolską polewkę z krokietem z pyry oraz bliny ziemniaczane z wędzonym pstrągiem.

W Poznaniu działa muzeum pyry. PLOT podkreśla, że to właśnie tam można zdobyć pierwsze szlify w przygotowywaniu poznańskiego specjału poznać historię ziemniaka, a także dowiedzieć się, dlaczego ziemniaki są w Poznaniu nazywane pyrami.

Poznański Szlak Kulinarny jest projektem otwartym. W każdej chwili może do niego dołączyć restauracja oferująca lokalne produkty i przepisy.