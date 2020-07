Prezes North Food Polska: Uwolnienie handlu w niedziele na 6 godzin pomogłoby gastronomii

Szymon Adamczuk wskazuje, że po pandemii działalność wznowiło 44 z 46 lokali sieci North Fish. Otwarto także jedną nową placówkę.

- Dzisiaj nie walczymy o lepszą kondycję kilku słabszych restauracji, lecz o utrzymanie całego biznesu, który ma dużo niższy poziom sprzedaży w stosunku do tego, co było przed pandemią - przyznaje.

W ocenie Adamczuka dzisiaj kluczową sprawą jest wsparcie najemców w najbliższych miesiącach.

- Ten okres będzie najważniejszy w procesie odbudowy biznesu. Jestem z natury optymistą i uważam, że – jeśli nic strasznego się nie wydarzy – to za kilka miesięcy wrócimy do jakiejś normalności. Gdy otwieraliśmy restauracje pierwszego czerwca to spadki obrotów były bardzo duże. Dzisiaj nadal tak jest, ale przynajmniej widać wyraźną poprawę - mówi.

Całość wywiadu na Propertynews.pl