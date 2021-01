Prezydent Krakowa: Potrzeba funduszu wsparcia dla gastronomii i turystyki

Jurek Sobieniak: tarcza rządowa jest chyba po to, żeby restauratorzy skończyli na tarczy

"Pandemia spowodowała, że w Krakowie, który jest nastawiony na działania kulturalne i turystyczne, wiele branż jest w tej chwili w stanie katastrofalnym. Jeżeli mówimy o tym, że trzeba wspomagać gminy turystyczne - górskie, nadmorskie, to chciałem, przypomnieć, że Kraków jest największą gminą turystyczną" - podkreślił Majchrowski.

W liście do premiera prezydent Krakowa przypomniał, że w 2019 r. Kraków odwiedziło ponad 14 mln osób, które wydały w mieście ok. 7,5 mld zł. W zeszłym roku turystów było dwa razy mniej - 7 mln - to przełożyło się na dramatyczną sytuację lokalnych przedsiębiorców z branż hotelarskiej, gastronomicznej, eventowej, rzemieślniczej oraz ich pracowników, a także na sytuację osób, które utrzymują się z działalności w zakresie kultury, sportu czy rekreacji. "Chodzi o pomoc tym ludziom, a nie gminie" - zaznaczył Majchrowski.

Jak napisał specjalny fundusz byłby przeznaczony na inwestycje w turystykę i na pokrycie kosztów umorzeń przedsiębiorcom z sektora turystycznego danin publicznych pobieranych w ramach kompetencji samorządu.

"Kraków stał się kołem zamachowym dla rozwoju turystyki w naszym kraju, bowiem jego popularność przekładała się na stały wzrost liczby gości zagranicznych w statystykach ruchu przyjazdowego do Polski. Dlatego odbudowa krakowskiego rynku turystycznego i jej tempo będą miały również znaczenie dla krajowej gospodarki" - napisał Jacek Majchrowski.

Dodał, że w 2020 r. Kraków podjął działania na rzecz przedsiębiorców i mieszkańców, udzielając ulg i zniżek w podatkach i opłatach lokalnych, w ramach programu "Pauza", co wiązało się wydatkiem około 200 mln zł z miejskiego budżetu. Jak zauważył Majchrowski bez dodatkowego zaangażowania państwa, odbudowa działalności systemu instytucji i wydarzeń, dzięki którym stolica Małopolski przyciąga gości do regionu, będzie niezwykle trudna.

Władze Krakowa zwracają uwagę na potrzebę wsparcia firm z branży turystycznej i gastronomicznej poprzez rozszerzenie listy kodów PKD uprawniających do korzystania z funduszy pomocowych albo udzielenie dodatkowej pomocy firmom (niezależnie, jaki mają kod PKD), które odnotowały spadek przychodów większy niż 75 proc.

Prezydent Majchrowski napisał, że potrzebne są "bardziej elastyczne i szyte na miarę" rozwiązania, które umożliwią jak najszybszy powrót do działalności gospodarczej i kulturalnej, a jak pokazały doświadczenia z pierwszej fali pandemii można świadczyć usługi w hotelach i restauracjach z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, mogą też bezpiecznie funkcjonować teatry i muzea.