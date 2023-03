Primark kontynuuje ekspansję w Polsce. Do czterech sklepów, które spółka prowadzi już nad Wisłą, dołączą dwa kolejne w tym roku. To będzie wiązało się z powstaniem nowych miejsc pracy. Na jakie stawki mogą liczyć nowi pracownicy Primarka? - informuje bankier.pl.





Primark otworzy w Polsce dwa nowe sklepy i będzie zatrudniać. Wiemu ile można zarobić/fot. unsplash.com

Pierwszy w Polsce sklep irlandzkiej marki odzieżowej Primark został otwarty w 2020 roku w warszawskiej Galerii Młociny. W kolejnych latach firma uruchomiła kolejne punkty w Poznaniu, Katowicach i Krakowie.

Na tym jednak nie koniec. Wkrótce do tego grona dołączą dwie nowe lokalizacje: łódzka Manufaktura i Magnolia Park we Wrocławiu. Mieszkańcy tych miast będą mogli odwiedzić sklepy Primark jeszcze 2023 roku.

Praca w sklepach Primark - ile można zarobić?

Ekspansja sieci Primark wiąże się z potrzebą zatrudnienia nowych pracowników. Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć osoby zainteresowane stanowiskiem doradcy klienta w Primark? Jeśli chodzi o pełny etat - to pensja na start wynosi 4292 zł brutto. W części ogłoszeń do wyboru są jeszcze umowy na 3/4, 1/2 i 1/4 etatu, co odpowiednio przekłada się na zarobki w wysokości: 3219, 2146 i 1073 zł brutto.