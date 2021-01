PSL: Przy obecnej liczbie zakażeń powinny działać restauracje i hotele

Motyka podkreślił na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że najbliższe dni będą dniami protestów przedsiębiorców. "Temu obywatelskiemu protestowi przedsiębiorców nie ma się co dziwić, bo zostali oni postawieni przed dramatycznym wyborem: z jednej strony przed śmiercią swoich firm, przed bankructwem, przed utratą własnych majątków, a z drugiej strony mają do wyboru walkę" - powiedział rzecznik PSL

Według niego, protesty te są "swoistym wotum nieufności wobec tych wszystkich Tarcz Antykryzysowych, które okazały się papierowymi tarczami przygotowanymi przez rząd".

W ocenie Motyki wsparcie rządu jest niewystraczające. "Dlatego wzywamy rząd do debaty z przedsiębiorcami, do dyskusji, do tego, żeby po fali epidemii nie przyszła fala bankructw, z której się już pewnie nie podniesiemy" - podkreślił rzecznik ludowców.

Jak mówił, zdaniem Koalicji Polskiej powinna zostać realizowana strategia rządzących z listopada ubiegłego roku. "Przy obecnym tempie zakażeń, przy obecnej sytuacji epidemiologicznej, przy obecnej strategii, którą rząd chyba jeszcze nie odwoływał, mogą funkcjonować hotele; mogą funkcjonować również i powinny funkcjonować restauracje" - zaznaczył Motyka.

"Naszym zdaniem - Koalicji Polskiej dalsze obostrzenia nie mają żadnego sensu" - stwierdził rzecznik PSL. Bo - jak mówił - "widzimy jakie spustoszenie gospodarcze wywołują, a po drugie nie przynoszą efektów".

Według niego, należy uruchomić gospodarkę na tyle, na ile jest to możliwe w reżimie sanitarnym. "Liczymy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu pan premier Mateusz Morawiecki tak, jak zapowiadał będzie przedstawiał kolejne informacje strategii i wyniki walki z kryzysem gospodarczym i kryzysem zdrowotnym" - podkreślił Motyka.

Liczymy - dodał - "jako Koalicja Polska, że wreszcie pan premier Morawiecki przygotuje się i z tych swoich zapewnień sprzed kilku miesięcy wywiąże".

Również zdaniem posła Jarosława Rzepy (PSL) Tarcze Antykryzysowe przygotowane przez rząd nie są skuteczne. "To nie PKD powinno decydować o przyznaniu pomocy, lecz spadek dochodów" - podkreślił poseł PSL. Jego zdaniem, opłaty za koncesje i pozwolenia, które ponoszą przedsiębiorcy, powinny zostać umorzone lub odroczone. "Przedsiębiorcy ponoszą horrendalne koszty, a nie generują zysków. Państwo musi wreszcie usłyszeć ich głos" - powiedział Rzepa.