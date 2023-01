W czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych zapełniły się hotele i restauracje w Zakopanem.

Restauracje w Zakopanem z dużą frekwencją, fot. shutterstock

Do Zakopanego przybywa coraz więcej turystów

Podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych pod Tatry przybywało coraz więcej turystów. Hotelarze spod Giewontu raportują, że kolejny tydzień zimowego wypoczynku będzie bardziej oblegany.

"Pierwszy tydzień ferii, można powiedzieć, rozkręcał się ponieważ w miarę upływu tygodnia i kolejnych opadów śniegu, gości było coraz więcej. W drugiej połowie tygodnia dojechało więcej turystów. Ku naszemu zaskoczeniu, dość mocno frekwencyjnie dopisało województwo łódzkie, bo zwyczajowo nie był to lider, a najwięcej gości w tym turnusie było ze Śląska" - powiedział PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Na brak konsumentów nie narzekają restauratorzy

Na brak konsumentów nie narzekają restauratorzy z zakopiańskich Krupówek. Deptak pod Giewontem jest cały czas gwarny, a do popularnych restauracji od czasu do czasu ustawiają się nawet kolejki. Jak prognozują hotelarze, w kolejnym tygodniu ferii będzie więcej gości pod Tatrami, bo oprócz wcześniejszych rezerwacji, dochodzą rezerwacje noclegów w ostatniej chwili.

"Ewidentnie zasługą chęci wypoczynku w Tatrach są opady śniegu, którego Polacy są spragnieni, a w szczególności w górskim otoczeniu" - zauważa w rozmowie z PAP Wagner.

Ceny noclegów w górę

Jeżeli chodzi o ceny noclegów w mieście pod Giewontem, nastąpiła delikatna korekta w górę. Ceny są bardzo zróżnicowane - można znaleźć pokój w dwuosobowym pokoju w hotelu w cenie 300 zł ze śniadaniem, a nocleg na popularnych kwaterach znajdziemy nawet od 80 zł.

Oprócz dominujących turystów krajowych, do Zakopanego na zimowym wypoczynek przyjechało także bardzo wielu Ukraińców. Na stokach narciarskich pojawiało się też sporo Węgrów i - co może zaskakiwać - przyjechało też sporo gości ze Słowacji. Pod Giewont dotarło też wielu Hindusów. Są to głównie studenci medycyny i pracownicy branży informatycznej.