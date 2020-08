Ruch w fast foodach wciąż na dużym minusie

Ruch w fast foodach zmniejszył się w analizowanym okresie o 37,8% (2019 vs 2020). – Tak wyraźny spadek w badanych sieciach wynika oczywiście z lęku przed zarażeniem. Mimo zniesienia większości ograniczeń, nie wszyscy konsumenci wrócili do miejsc odwiedzanych przed pandemią. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że sytuacja się poprawia i liczba klientów restauracji zdecydowanie rośnie – stwierdza Adam Grochowski, analityk w firmie technologicznej Proxi.cloud.

Wyniki trzech największych graczy na rynku pokazują, że ruch najbardziej zmniejszył się w restauracjach Burger King – o 50,4%. Wyraźne i zbliżone do siebie spadki odnotowała też konkurencja – KFC o 38,6%, a McDonald’s o 35,7%.

– Znaczenie miały takie czynniki, jak ilość obiektów, popularność sieci i oddziaływanie wizualne na klientów. Poza tym liczyły się akcje reklamowo-promocyjne, które w przypadku sieci McDonald’s miały najlepsze efekty. Były też najbardziej widoczne. Konkurencja walczyła mniej intensywnie, choć emitowała podobne przekazy – komentuje dr Maria Andrzej Faliński, wieloletni obserwator rynku HoReCa.

Natomiast ekspert z Proxi.cloud zauważa, że Burger King w porównaniu do McDonald’s czy KFC ma mniej lokali wolnostojących. Część z nich znajduje się przy autostradach, gdzie ruch też spadł. Lepsze wyniki odnotowały sieci mające więcej samodzielnych obiektów w miastach z usługami drive-thru. Umożliwiają one dokonywanie zakupów bez wychodzenia z samochodów. Na drugim biegunie są lokale usytuowane w galeriach handlowych, do których konsumenci nie chodzą już tak często jak przed pandemią.

– Z naszych obserwacji wynika, że sytuacja w restauracjach szybkiej obsługi oraz w pizzeriach wygląda nieco lepiej na tle całej branży gastronomicznej. Są to podmioty zazwyczaj intensywnie i efektywnie korzystające z kanału delivery, który okazał się najlepszą formą sprzedaży posiłków. Całkiem nieźle radzą sobie sieciowe biznesy, głównie ze względu na większe zaplecze finansowe i usystematyzowane procedury radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – mówi Piotr Kubiczek, Dyrektor Handlowy w firmie Fanex, produkującej sosy i dodatki gastronomiczne.