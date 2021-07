Rynek producentów sprzętu idzie w dół pod kątem jakości (wywiad)

Producenci sprzętu do gastronomii zaczęli bazować na tańszych kompozytach, które nie spełniają swojej roli i sprzęt szybko psuje się – powiedział Jurek Sobieniak, kucharz i właściciel lokali „Sypka Mąka” oraz „Deska i kreska”

Autor: Jakub Szymanek

Data: 29-07-2021, 16:36

Jurek Sobieniak w rozmowie z nami opowiedział m.in. o problemach, z jakimi borykają się obecnie restauratorzy. / fot. Instagram

Jakub Szymanek: Skończył się lockdown. Gastronomia zaczęła działać i pojawiły się nowe problemy, tym razem ze sprzętem. Skąd takie kłopoty?

Jurek Sobieniak: Kilka lat temu rozmawiałem z moim kolegą o tym, jak będzie wyglądać przyszłość, jeśli chodzi o sprzęt gastronomiczny. Stwierdziliśmy wówczas, że restauratorzy będą musieli wybierać między lepszym a gorszym sprzętem do kuchni. Natomiast obecnie ciężko jest stwierdzić, który sprzęt jest gorszy, a który lepszy, ponieważ większość firm uginając się pod naporem tego, co się dzieje na rynku i kiepskiej jakość kompozytów, z których są robione sprzęty, a które na pozór wyglądają jak te lepsze, składa z nich swój sprzęt, co finalnie odbija się na jakości i to tych firm, które dotychczas utrzymywały wysoki poziom jakości. W związku z tym wybierając nowy sprzęt do tej pory sugerowałem się firmą, co okazało się błędem.

Dlaczego błędem?

Po pięciu latach w „Sypkiej Mące” na Ursynowie przyszedł czas na wymianę tak zwanej dzieży, czyli misiarki, którą można m.in. kręcić biszkopt i ciasto na chleb czy pizzę. Kupiliśmy nowy sprzęt od tego samego producenta co pięć lat temu, biorąc pod uwagę wygląd i specyfikację. I później okazało się, że jednak specyfikacja jest inna. Mimo że dystrybutor sprzedał nam taką samą dzieżę jak ta, którą mieliśmy wcześniej, to pojawił się problem już na samym początku, bo misiarka nie działała tak, jak powinna. Wyłączała się i wyglądała jakby misa w niej, była od innego kompletu. Oddaliśmy ją do naprawy i dostaliśmy ekspertyzę, że to nasza wina, bo musiało być robione za ciężkie ciasto. Natomiast z naszej strony to było niemożliwe, ponieważ dzieża wyłączała się niezależnie od tego, co mieszało się w niej. Powiedziano nam dodatkowo, że to nie jest sprzęt do ciężkiego ciasta, czyli wychodzi na to, że za ponad 4000 złotych kupiliśmy sprzęt do robienia biszkoptów, mieszania farszu i ciasta naleśnikowego.