San Marino: Władze wycofują zgodę na kolacje w sylwestra w restauracjach

Władze San Marino zmieniły zdanie i anulowały w sobotę wydaną dwa dni wcześniej zgodę na organizację kolacji w sylwestra w restauracjach. Najnowsza decyzja zapadła po to, by dostosować przepisy do tych obowiązujących we Włoszech.