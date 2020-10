Semeniuk: W przyszłym tygodniu posiedzenie Sejmu ws. pomocy m.in. dla gastronomii

W piątek odbyło się spotkanie przedstawicieli MRPiT z branżą gastronomiczną - zarówno z restauratorami, jak i z firmami dostarczającymi jedzenie na wynos. W konsultacjach brał też udział, jak wskazała wiceminister Semeniuk, wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

"Omawialiśmy m.in. kwestie związane z bezzwrotnymi narzędziami finansowymi" - powiedziała wiceszefowa MRPiT. Wyjaśniła, że strona rządowa przedstawiła "możliwości doraźnej pomocy związanej z miesięcznym postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS za listopad".

Dodała, że rozmowy dotyczyły też długofalowej pomocy - związanej z wariantami najgorszymi, kiedy pandemia będzie pojawiała się falami, a w efekcie doprowadzała do dysproporcji w przychodach poszczególnych branż. "Rozmawialiśmy w tym kontekście o modelu wprowadzonym we Francji, a dotyczącym kredytów wieloletnich" - powiedziała wiceminister.

Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej złożyli podczas piątkowych konsultacji kilkanaście postulatów dotyczących m.in. regulacji opłat za czynsz, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, VAT-u gastronomicznego, gwarancji bankowych, dopłaty do kosztów stałych związanych z utrzymywaniem restauracji. "Zostaną one poddane analizie wyliczeniowej" - zapowiedziała Semeniuk.

"Bierzemy pod uwagę wsparcie dla szeregu branż, w tym gastronomicznej" - wskazała. Zaznaczyła, że podczas konsultacji poruszono też kwestię promocji branży gastronomicznej po zakończeniu pandemii.

Rozwiązania zaproponowane podczas piątkowych konsultacji mają być omawiane w trakcie obrad kolejnych sztabów kryzysowych.

Pierwsze wsparcie miałoby trafić do przedsiębiorców branży gastronomicznej "możliwie najszybciej" - wskazała Semeniuk. "W tym kontekście w przyszłym tygodniu ma się odbyć posiedzenie Sejmu. Chodzi o to, aby rozwiązania doraźne - środki finansowe - mogły być przekazane w listopadzie" - powiedziała.

Przekazała, że resort prowadzi też konsultacje z PFR ws. długofalowej pomocy w ramach tzw. dużej tarczy PFR, "czyli kreacji i przygotowania narzędzi związanych np. z wieloletnimi kredytami, dostępnością do nich i zabezpieczeniami z tym związanymi".