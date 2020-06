Sfinks ponownie przesuwa termin zapłaty za Fabrykę Pizzy

Zarząd Sfinks Polska S.A. w nawiązaniu do zawartej przez Sfinks z osobą fizyczną posiadającą 100 proc. udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o., poinformował, że 26 czerwca br. zawarł z udziałowcem porozumienie do ww. umowy, na podstawie którego termin zapłaty ceny za udziały tej spółki został wydłużony do 30 lipca br. To już kolejne przesunięcie terminu płatności.