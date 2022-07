Shell chce otwierać kawiarnie poza stacjami paliw. Pierwsza działa już w Warszawie

Autor: AW

Data: 15-07-2022, 17:40

Niecały rok po wprowadzeniu na rynek marki Shell Café – konceptu kawiarniano-gastronomicznego, firma rozszerza swoją działalność i otwiera pierwszą w Europie działającą niezależnie od stacji benzynowej kawiarnię w standardzie premium.

Od połowy lipca w lokalu przy ulicy Karolkowej 30 w Warszawie będzie można wypić „małą czarną”, skosztować słodkich i słonych przekąsek, a także zjeść świeżo przygotowane śniadania i lunche. Elementem łączącym kawiarnię ze stacjami paliw będzie możliwość zbierania punktów Shell ClubSmart.

Pierwsza tego typu kawiarnia Shell w Polsce, a także w Europie, będzie serwować mieszanki średnio oraz intensywnie palonej kawy znane już ze stacji paliw. Na miejscu klienci będą mogli również skorzystać z gamy produktów gastronomicznych w której znajdują się smaki z całego świata m.in. kuchni francuskiej, angielskiej i bałkańskiej. Ze świeżych lokalnych produktów poza przekąskami do kawy w ofercie znajdują się m.in. shaksuka, kremy warzywne, pasty, quiche, bowle i sałatki. W okresie letnim w ofercie kawiarni będą się znajdować odpowiednio dopasowane do gustu klientów napoje mrożone, a w zimowym rozgrzewające. Oprócz klasycznych napojów w menu znajdują się także m.in. tonic espresso oraz matcha, przygotowane dla konceptu Shell Café przez najlepszych specjalistów.

– Rozszerzamy naszą działalność w segmencie detalicznym o nowe rozwiązanie jakim jest kawiarnia premium bez stacji paliwowej. Działanie wpisuje się w naszą strategię osiągnięcia 50 proc. marży z produktów i usług pozapaliwowych do 2025 r. Jest to też naturalny rozwój marki, która została bardzo dobrze przyjęta na polskim rynku – mówi Monika Kielak-Łokietek, dyrektorka sieci stacji paliw i rozwoju mobilności, członkini zarządu Shell Polska.

Zarówno w nowo otwartej Shell Café w centrum Warszawy, jak i we wszystkich kawiarniach w ramach sieci stacji paliw, klienci znajdą dwie autorskie mieszanki kawy palonej: espresso składającej się z 80 proc. arabiki i 20 proc. robusty, która jest ciemna palona z intensywnym, korzennym smakiem oraz lungo/americano – średnio palonej 100 proc. arabiki. Ziarna kawy mają też certyfikat Rainforrest AllianceTM co oznacza, że pochodzą ze zrównoważonych upraw.

Jak informuje Shell, Shell Café to nowa marka kawiarnianych sklepów koncepcyjnych oraz kawy wysokiej jakości oferowanej przez Shell. Stanowi odpowiedź firmy na zmieniającą się rolę stacji — są one już nie tylko miejscami do tankowania samochodów, ale też oferują różne usługi i udogodnienia dla klientów detalicznych. Shell Café to najnowsza marka, dzięki której oferta Shell jest jeszcze lepiej dopasowana do rosnących oczekiwań konsumentów. Jej znakiem rozpoznawczym są dwie markowe mieszanki kawy opracowane przez światowej klasy specjalistów i roastmasterów. Marka Shell Café w pełni przestrzega najwyższych standardów etycznych i zrównoważonego rozwoju, a wszystkie jej ziarna mają certyfikat Rainforest Alliance Certifie. Marka zostanie wprowadzona w Polsce, Czechach, na Węgrzech oraz na Słowacji i Ukrainie.