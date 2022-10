BuBu Bubble Tea to marka franczyzowa, która zadebiutowała latem tego roku. Obecnie oferuje trzy modele współpracy – mobilną przyczepę gastronomiczną, punkt stacjonarny oraz wyspę w galerii handlowej. Tym, co wyróżnia BuBu na tle innych lokali, jest niezwykle oryginalny produkt, czyli bąbelkowe herbaty.

Bubble tea to owocowa herbata z kuleczkami tapioki lub pękającymi w ustach poppingami. My dodajemy do nich także żelki, aby jeszcze bardziej wzbogacić smak. W efekcie otrzymujemy orzeźwiający, słodki napój, którego picie przynosi mnóstwo frajdy. Moda na bubble tea przyszła do nas z Tajwanu i na dobre zagościła już w Polsce. Nasze produkty cieszą się powodzeniem szczególnie wśród młodzieży i dzieci, chociaż wśród klientów nie brakuje również dorosłych, którzy lubią próbować nowych smaków – mówi Paulina Daniłowicz, przedstawicielka sieci.

Pierwszy punkt BuBu Bubble Tea powstał w czerwcu w Galerii Alfa w Białymstoku. Później otwarto również dwa lokale w Łomży. Jeszcze w tym roku bąbelkowej herbaty będą mogli spróbować mieszkańcy Płocka.

Zainteresowanie franczyzą rośnie z dnia na dzień. Szczególnie wśród osób, które poszukują pomysłu na dochodowy biznes gastro przy niskim wkładzie własnym. W przypadku BuBu Bubble Tea koszt inwestycji zaczyna się od 25 tys. złotych. Średnie zyski to natomiast kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Bąbelkowe herbaty to produkt wysokomarżowy, który nie wymaga dużego nakładu pracy. Zapewniamy dostęp do oryginalnych, wysokiej jakości składników, gwarantujemy wsparcie na każdym etapie inwestycji i całe know how dotyczące prowadzenia tego rodzaju działalności. Dodatkowo każdy właściciel przechodzi profesjonalne szkolenie, obejmujące także pracowników. Dzięki temu franczyzobiorca zyskuje bezpieczeństwo, które jest kluczowe w dzisiejszych czasach – przekonuje Paulina Daniłowicz.