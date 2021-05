Śląscy samorządowcy obniżają stawki za ogródki gastronomiczne

Od 15 maja mogą być otwarte ogródki w restauracjach. Władze niektórych miast w woj. śląskim obniżają w związku z tym stawki za dzierżawę terenu pod ogródki, by wesprzeć przedsiębiorców branży, która mocno ucierpiała w kryzysie wywołanym przez pandemię.

Autor: PAP

Data: 11-05-2021, 17:49

Śląscy samorządowcy obniżają stawki za ogródki gastronomiczne /fot. Unsplash

"Wszyscy jesteśmy już zmęczeni pandemią koronawirusa, który przeorganizował nasze życie praktycznie w każdym aspekcie. Możliwość skorzystania z plenerowego ogródka będzie z pewnością namiastką tak wyczekiwanej normalności. Dla przedsiębiorców, którzy musieli ograniczyć swoją działalność gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, otwarcie plenerowego punktu będzie szansą na powolne odrabianie strat finansowych. Jako miasto chcemy im w tym pomóc, dając możliwość obniżenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego" - powiedział we wtorek prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Rybnik oferuje dzierżawę terenu pod ogródki za 1 zł za 1 m kwadratowy miesięcznie. Bez obniżek stawki kształtowały się - zależnie od położenia lokalu w centrum lub poza nim oraz posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu - od 6 do 35 zł za 1 m kwadratowy miesięcznie. Wnioski o wydzierżawienie od miasta terenu pod ogródki sezonowe złożyło do wtorku 28 przedsiębiorców.

W Sosnowcu przygotowano ofertę dzierżawy terenu za 1 grosz za 1 m kwadratowy dziennie. "Wszyscy wiemy, jak obostrzenia mocno dały się we znaki branży gastronomicznej. Dlatego już na początku roku przygotowaliśmy specjalne zarządzenie, w myśl którego dzierżawa terenu pod ogródki gastronomiczne kosztuje symboliczny jeden grosz za metr kwadratowy" - powiedział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Oferta dotyczy terenów należących do miasta. Przykładowo za 10 metrów kwadratowych ogródka gastronomicznego najemcy zapłacą 3 złote i 10 groszy miesięcznie.

Do obniżki stawek dla przedsiębiorców prowadzących ogródki gastronomiczne przygotowują się też Katowice. Do przewodniczącego rady miasta wpłynął projekt uchwały obniżającej tę kwotę do 1 gr za 1 metr kwadratowy za dzień. "Obecnie trwają konsultacje i radni powinni podjąć uchwałę pod koniec maja" - powiedział PAP rzecznik prasowy Urzędu Miasta Michał Łyczak.

Obecna stawka w Katowicach to 25 groszy za 1 metr kwadratowy za 1 dzień.